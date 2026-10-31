Samsun tanıtım günleri için Eminönü'nde kültür ve lezzet tanıtımı yapıldı

Samsun tanıtım günleri lansmanı ve hedefleri:

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 5-8 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek Samsun Tanıtım Günleri'nin lansmanı, Eminönü Yeni Cami Meydanı'nda, Mısır Çarşısı yanında gerçekleştirildi. Lansman sırasında vatandaşlara Samsun kültürünü ve mutfağını tanıtmayı amaçlayan ikramlar sunuldu ve etkinliğin program detayları paylaşıldı.

lezzetler ve gösteriler:

Etkinlikte konuklara keşkek, karalahana çorbası, mısır ekmeği ve Bafra pidesi ikram edildi. Program, davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen halk oyunları gösterileriyle desteklendi; tanıtım çerçevesinde hem tat hem de görsel öğelerle Samsun'un yerel kültürü ön plana çıkarıldı.

konuşma ve davet:

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Başkanı Hasan Kaya Aşçı lansmanda yaptığı konuşmada, 'Bugün burada Samsun'umuzla ilgili 5-8 Kasım arasındaki tanıtım günlerimizin lansmanını yapıyoruz. Bir tarihi yerde, güzel bir yerde Samsunlularımızın herkesin ulaşabileceği bir yerde buranın tanıtımını yapıyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Aşçı, organizasyonun kapsamına ilişkin olarak 'bir milyona yakın Samsunlunun' bulunduğu bir ortamda, 360 derneğiyle 22 federasyonun katılımıyla gerçekleştirileceklerini belirtti. Ayrıca Bafra ovasından getirilecek ürünlerle geniş çaplı ikramların planlandığını ve katılımcılara ücretsiz dağıtım yapılacağını vurguladı.

Aşçı'nın çağrısında, bir aydır süren hazırlıkların gece gündüz yürütüldüğü ve kadın kolları, federasyon ve dernek başkanlarıyla el birliğiyle çalışıldığına dikkat çekildi: 'Herkesimiz orada bekliyoruz... hakikaten orada gümbür gümbür Samsun’un kalbinde herkese yer var.'

Program, ikram ve folklor gösterileriyle son buldu; lansman, 5-8 Kasım 2026 tarihlerinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek asıl tanıtım günlerine yönelik çağrıyı güçlendirdi.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİNDE 5 - 8 KASIM 2026 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK SAMSUN TANITIM GÜNLERİ’NİN LANSMANI, EMİNÖNÜ YENİ CAMİ MEYDANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROGRAMDA DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ DE SUNULDU.