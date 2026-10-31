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Dolmabahçe buluşmasında Erdoğan ve Zelenskiy güvenlik ve iş birliğini masaya yatırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Dolmabahçe'de bir araya gelerek ikili iş birliği, Karadeniz güvenliği ve savaşın etkilerini ele aldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Dolmabahçe buluşmasında Erdoğan ve Zelenskiy güvenlik ve iş birliğini masaya yatırdı

Dolmabahçe görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde bir araya geldi. Görüşme öncelikle baş başa sürdü; liderlerin görüş alışverişinin ardından ortak açıklama yapılması bekleniyor.

Görüşmenin gündemi:

Resmi açıklamalara göre görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğiyi geliştirmeye yönelik atılabilecek adımlar masaya yatırıldı. Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşının etkileri ile Karadenizdeki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar, öncelikli konular üzerinde fikir alışverişi yaparak diplomatik temasları sürdürme niyeti gösterdi.

Basın toplantısı ve takip süreci:

Dolmabahçe'deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. Yapılacak açıklamalarda toplantının kapsamı, atılabilecek somut adımlar ve izlenecek diplomatik süreç hakkında bilgi verilmesi öngörülüyor. Liderlerin bugün gerçekleştirdiği görüşme, iki ülke ilişkilerinde iletişimi güçlendirme ve bölgesel istikrarı destekleme amacı taşıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY İLE CUMHURBAŞKANLIĞI...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY İLE CUMHURBAŞKANLIĞI DOLMABAHÇE OFİSİ’NDE BİR ARAYA GELDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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