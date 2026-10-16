Dolar 49,4922 +0,05%
Euro 55,8495 +0,58%
Bist 12.070,17 0,00%
Altın Gram 6.691,04 +0,84%
EUR/USD 1,1270 +0,44%
Brent Petrol 105,80 -0,11%
--°

Erken teşhis çağrısı: Bayburt'ta meme kanseri taramalarına dikkat

Bayburt'ta düzenlenen eğitimde Esranur Yıldırım Akdoğan, meme kanserinde erken teşhisin ve ücretsiz tarama hizmetlerinin önemini anlattı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erken teşhis çağrısı: Bayburt'ta meme kanseri taramalarına dikkat

Bayburt'ta meme kanseri farkındalığı eğitimi

Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü kapsamında düzenlenen eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve mevcut tarama programları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliği yöneten İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Hemşiresi Esranur Yıldırım Akdoğan, toplumsal farkındalığın artırılmasının ve erken teşhisin hastalığın tanı ile tedavi sürecindeki rolünün altını çizdi. Katılımcılara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde, meme kanserinin erken dönemde tespit edilmesinde taramaların önemine vurgu yapıldı. Katılımcılara kendi kendine meme muayenesinin yanı sıra düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiği ve belirtilerin zamanında değerlendirilmesinin tedavi başarısını artıracağı anlatıldı.

Tarama hizmetleri ve erişim:

Vatandaşlara, yaş gruplarına uygun tarama hizmetlerinden yararlanmaları hatırlatıldı. Ayrıca ücretsiz taramalar için Sağlıklı Hayat Merkezi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) sunulan hizmetlerden faydalanabilecekleri belirtildi.

Etkinlik, erken teşhis bilincinin güçlendirilmesi ve kadınların düzenli tarama programlarına katılımının teşvik edilmesi amacını taşıdı.

BAYBURT’TA MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ ANLATILDI

BAYBURT’TA MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ ANLATILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbul’da seferberlik: afetin izleri sarılacak, kalıcı çözümler hayata geçiril...
images

Aranan kişi sayısı yediye yükseldi: filo jet soruşturmasında yeni deliller mahke...
images

Samsun esenlik merkezleriyle sağlık turizminde marka olmayı hedefliyor
images

muğla’da bilim şenliğinde atölyeler ve drone gösterileri öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Patnos'ta miniklere sıcak kış: mont ve bot yardımı

Evladını Filo Jet faciasında kaybeden annenin adalet çağrısı: ahım sizi yakacak

Kardüz Yaylası'ndaki yağış rekoru Düzce'yi ülke üçüncüsü yaptı

Çalışan annelere destek: Çine’ye 80 çocuk kapasiteli anaokulu kuruluyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı