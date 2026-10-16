Erken teşhis çağrısı: Bayburt'ta meme kanseri taramalarına dikkat

Bayburt'ta meme kanseri farkındalığı eğitimi

Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü kapsamında düzenlenen eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve mevcut tarama programları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliği yöneten İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Hemşiresi Esranur Yıldırım Akdoğan, toplumsal farkındalığın artırılmasının ve erken teşhisin hastalığın tanı ile tedavi sürecindeki rolünün altını çizdi. Katılımcılara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde, meme kanserinin erken dönemde tespit edilmesinde taramaların önemine vurgu yapıldı. Katılımcılara kendi kendine meme muayenesinin yanı sıra düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiği ve belirtilerin zamanında değerlendirilmesinin tedavi başarısını artıracağı anlatıldı.

Tarama hizmetleri ve erişim:

Vatandaşlara, yaş gruplarına uygun tarama hizmetlerinden yararlanmaları hatırlatıldı. Ayrıca ücretsiz taramalar için Sağlıklı Hayat Merkezi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) sunulan hizmetlerden faydalanabilecekleri belirtildi.

Etkinlik, erken teşhis bilincinin güçlendirilmesi ve kadınların düzenli tarama programlarına katılımının teşvik edilmesi amacını taşıdı.

BAYBURT’TA MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ ANLATILDI