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Erken teşhise çağrı: Aydın Şehir Hastanesi'nden meme kanseri farkındalığı

Aydın Şehir Hastanesi'nde 1-31 Ekim stant etkinliğinde erken teşhis ve 40-69 yaş taramalarının önemi anlatıldı; vatandaşlara düzenli kontrol çağrısı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erken teşhise çağrı: Aydın Şehir Hastanesi'nden meme kanseri farkındalığı

Meme kanserinde erken teşhisin önemi

Aydın Şehir Hastanesi’nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hastane girişine kurulan stantta vatandaşlara erken tanı ve düzenli taramaların önemi anlatıldı. Etkinlik 1-31 Ekim tarihlerinde yürütülürken bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve halkın soruları yanıtlandı.

Etkinliğin içeriği:

Standta sağlık personeli, erken teşhisin tedavi başarısını nasıl artırdığına dair bilgiler verdi. Ziyaretçilere meme kanseri belirtileri, tarama yöntemleri ve tarama sıklığı hakkında rehberlik sunuldu. Ayrıca, düzenli kontrol ve mamografi taramalarının hastalığın erken evrede tespit edilmesindeki rolü vurgulandı.

Hedef kitle ve çağrı:

Çalışmalarda özellikle 40-69 yaş aralığındaki kadınların düzenli taramalarını yaptırmasının önemi öne çıkarıldı. Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan ile hastane yöneticilerinin de ziyaret ettiği standta yönetim, erken teşhisin tedavi sürecinde fark yarattığını belirterek vatandaşlara sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Hastane yetkilileri etkinliğin amacı olarak toplumda farkındalık oluşturmayı ve kadınların düzenli tarama alışkanlığı kazanmasını gösterdi. Broşür ve yüz yüze bilgilendirmeyle, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişim ve tarama konusunda bilgilendirilmelerine öncelik verildi.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ&#039;NDE MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA KURULAN STANTTA VATANDAŞLARA...

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ'NDE MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA KURULAN STANTTA VATANDAŞLARA ERKEN TEŞHİS VE DÜZENLİ TARAMALARIN ÖNEMİ ANLATILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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