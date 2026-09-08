Erken teşhisle jinekolojik kanserlerde tedavi şansı artıyor

Jinekolojik kanserlerin önemi ve erken tanının rolü

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Necip Deniz, rahim ağzı, rahim, yumurtalık, vulva ve vajinadan kaynaklanan kötü huylu hastalıkların jinekolojik kanserler olarak tanımlandığını belirtiyor. Dr. Deniz'e göre, bu kanserlerde erken tanı ve düzenli tarama tedavi başarısını belirgin şekilde artırıyor; bu nedenle rutin kadın doğum kontrolleri sadece şikayetlerin değerlendirilmesi için değil, hastalıkların erken aşamada tespit edilmesi için de hayati önem taşıyor.

Tarama ve erken tanı:

Günümüzdeki tanı yöntemleri ve organize tarama programları sayesinde birçok jinekolojik kanserin erken evrede saptanması mümkün oluyor. Dr. Deniz, tarama amaçlı testlerin temel hedefinin hastalığı belirti vermeden önce tespit etmek olduğunu vurguluyor. Özellikle rahim ağzı kanserinde smear ve HPV testi ile kanser öncesi lezyonların erken dönemde tespit edilebildiğini belirtiyor ve düzenli kontrollerin hastalığın oluşmadan fark edilmesine imkan sağladığını söylüyor.

Dr. Deniz, kadınların yaş gruplarına uygun tarama programlarına düzenli katılmasının önemini tekrarlıyor; çünkü doğru zamanlanan testler hem erken tanıya hem de daha az invaziv tedavi seçeneklerine kapı açıyor.

Kanser türleri, belirtiler ve risk faktörleri:

Rahim ağzı kanseri: Rahim ağzı kanseri, tarama testleri sayesinde önlenebilen ve erken dönemde tedavi edilebilen kanser türlerinden biridir. HPV enfeksiyonunun hastalığın gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekiliyor; bu nedenle smear ve HPV testleri hücresel değişiklikleri erken dönemde gösterebiliyor.

Rahim kanseri: Rahim kanseri özellikle menopoz sonrası daha sık görülüyor. Dr. Deniz, menopoz sonrası vajinal kanamanın mutlaka önemsenmesi gerektiğini vurguluyor. Anormal uterin kanama, rahim kanserinin en önemli belirtisi olarak öne çıkıyor; obezite, diyabet, hipertansiyon ve uzun süreli östrojen maruziyeti ise risk faktörleri arasında sayılıyor.

Yumurtalık kanseri: Yumurtalık kanseri sinsi seyredebildiği için erken dönemde fark edilmesi zor olabiliyor. Karında şişkinlik, hazımsızlık, kasık ağrısı, erken doyma hissi ve karın çevresinde artış gibi yakınmalar göz ardı edilmemeli. Ayrıca ailede yumurtalık veya meme kanseri öyküsünün bulunması ve BRCA gen mutasyonu taşıma durumu riskin arttığı durumlar olarak belirtiliyor.

Dr. Deniz, jinekolojik kanserlerin bazen erken dönemde belirgin şikayet vermeyebileceğini; bu yüzden vücuttaki olağan dışı değişikliklerin dikkate alınmasının gerektiğini ifade ediyor. Özellikle adet düzensizliği, anormal vajinal akıntı, ilişki sonrası kanama, kasık ağrısı, karında şişkinlik ve açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtiler mutlaka değerlendirilmelidir.

Korunma ve öneriler:

Korunmada sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, ideal kilonun korunması ve düzenli sağlık kontrolleri ön plana çıkıyor. Dr. Deniz, kadınların yaşlarına ve risk durumlarına uygun tarama programlarını ihmal etmemeleri gerektiğini; ayrıca HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı koruyucu bir yöntem olduğunu hatırlatıyor.

Son olarak, uzun süren veya tekrarlayan şikayetlerde gecikmeden kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulmasının önemine dikkat çekiliyor. Bilinçlenme ve düzenli kontroller, jinekolojik kanserlerin erken dönemde fark edilmesine ve uygun tedaviye zamanında başlanmasına yardımcı olmaktadır.

JİNEKOLOJİK KANSERLERDE ERKEN TANI VE DÜZENLİ TARAMA HAYAT KURTARIR