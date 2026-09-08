Dolar 48,4540 +0,04%
Euro 56,3902 +0,23%
Bist 14.204,59 +0,37%
Altın Gram 6.919,89 -0,77%
EUR/USD 1,1632 +0,06%
Brent Petrol 98,20 +1,99%
--°

Hacıömerli'nde mahalle üreticilerini buluşturan salı pazarı

Aliağa Hacıömerli'de 23 Haziran'da açılan Salı Pazarı, mahalle üreticilerinin meyve, sebze ve el yapımı ürünlerini her salı sunduğu yerel buluşma noktası.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 16:25

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 16:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Hacıömerli'nde mahalle üreticilerini buluşturan salı pazarı

hacıömerli salı pazarı mahalle ekonomisini canlandırıyor:

Aliağa Belediyesi tarafından hizmete açılan Hacıömerli Sosyal Tesisi bahçesinde kurulan Salı Pazarı, ilk kez 23 Haziran tarihinde tezgahlarını açtı. Gösterilen ilginin ardından pazar, haftalık düzenlemesiyle her salı 08.00-12.00 saatleri arasında mahalle sakinlerini ve çevre ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

ürün çeşitliliği ve mahalle üreticilerinin rolü:

Pazarda Hacıömerli’nin doğal ve geleneksel ürünleri ön planda. Mahalle sakinlerinin kendi tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzelerin yanı sıra el emeği ürünler, el işleri ve ev yapımı yiyecekler satışa sunuluyor. Bu yapı, üreticilerin kendi emeklerini değerlendirmesine imkân verirken tüketicilere de doğrudan ve taze ürünlere ulaşma olanağı sağlıyor.

katılım ve iletişim bilgileri:

Hacıömerli Salı Pazarı, yalnızca mahalle sakinlerinin değil çevre köy ve mahallelerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Satış yapmak isteyenler veya pazara katılmak isteyenler, Hacıömerli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Durmuş ve Hacıömerli Mahalle Muhtarı Süleyman Uçar aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Pazarın sürekliliği ve yerel ekonomiye katkısı, mahallede üretimi teşvik eden ve dayanışmayı güçlendiren bir model oluşturduğunu gösteriyor.

ALİAĞA’NIN HACIÖMERLİ MAHALLESİ’NDE KURULAN SALI PAZARI, MAHALLE SAKİNLERİNİN KENDİ ÜRETİMLERİNİ...

ALİAĞA’NIN HACIÖMERLİ MAHALLESİ’NDE KURULAN SALI PAZARI, MAHALLE SAKİNLERİNİN KENDİ ÜRETİMLERİNİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURDUĞU BİR BULUŞMA NOKTASI HALİNE GELİYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarıkız zirvesinde kurtuluş coşkusu: Kazdağları'nda bayrak yürüyüşü
images

Silivri'den yayılan desteklerle İstanbul'da 4 bin 504 üretici güçlendi
images

Muğla'da halk sağlığı haftasında hastane girişinde bilgilendirme standı
images

Sakarya'da bilinç açıkken gerçekleştirilen ilk bölgesel anesteziyle meme koruyuc...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuaför çıkışında silahlı saldırı: Kahramanmaraş'ta iki kadın yaralandı

Bursa’da turizmi büyütme zamanı: yerelden kalkınma ve kongre hedefi

Aksu yangınında duygu yüklü an: alevleri görünce çöktü

Kuzka’dan Sinop trafiğine akıllı ulaşım rehberi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı