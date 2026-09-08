Hacıömerli'nde mahalle üreticilerini buluşturan salı pazarı

hacıömerli salı pazarı mahalle ekonomisini canlandırıyor:

Aliağa Belediyesi tarafından hizmete açılan Hacıömerli Sosyal Tesisi bahçesinde kurulan Salı Pazarı, ilk kez 23 Haziran tarihinde tezgahlarını açtı. Gösterilen ilginin ardından pazar, haftalık düzenlemesiyle her salı 08.00-12.00 saatleri arasında mahalle sakinlerini ve çevre ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

ürün çeşitliliği ve mahalle üreticilerinin rolü:

Pazarda Hacıömerli’nin doğal ve geleneksel ürünleri ön planda. Mahalle sakinlerinin kendi tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzelerin yanı sıra el emeği ürünler, el işleri ve ev yapımı yiyecekler satışa sunuluyor. Bu yapı, üreticilerin kendi emeklerini değerlendirmesine imkân verirken tüketicilere de doğrudan ve taze ürünlere ulaşma olanağı sağlıyor.

katılım ve iletişim bilgileri:

Hacıömerli Salı Pazarı, yalnızca mahalle sakinlerinin değil çevre köy ve mahallelerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Satış yapmak isteyenler veya pazara katılmak isteyenler, Hacıömerli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Durmuş ve Hacıömerli Mahalle Muhtarı Süleyman Uçar aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Pazarın sürekliliği ve yerel ekonomiye katkısı, mahallede üretimi teşvik eden ve dayanışmayı güçlendiren bir model oluşturduğunu gösteriyor.

ALİAĞA’NIN HACIÖMERLİ MAHALLESİ’NDE KURULAN SALI PAZARI, MAHALLE SAKİNLERİNİN KENDİ ÜRETİMLERİNİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURDUĞU BİR BULUŞMA NOKTASI HALİNE GELİYOR.