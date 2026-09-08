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Sakarya'da bilinç açıkken gerçekleştirilen ilk bölgesel anesteziyle meme koruyucu cerrahi

SEAH'de ultrasonografi eşliğinde bölgesel anesteziyle yapılan meme koruyucu cerrahi, bilinci açık hastada belirgin ağrı şikayeti olmadan tamamlandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sakarya'da bilinç açıkken gerçekleştirilen ilk bölgesel anesteziyle meme koruyucu cerrahi

Operasyonun ayrıntıları:

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) meme kanseri teşhisi konulan bir hasta, genel anestezi uygulanmadan ameliyat edildi. Hastaya uygulanan prosedürün, Sakarya’da genel anestezi kullanılmadan yapılan ilk meme kanseri cerrahisi olduğu bildirildi.

Anestezi yöntemi ve uygulama:

Operasyon, SEAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile Genel Cerrahi kliniklerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinden Doç. Dr. Onur Balaban, Prof. Dr. Ali Fuat Erdem ve Asistan Dr. Yakup Uzun tarafından ultrasonografi eşliğinde bölgesel anestezi uygulandı. Sırt ve göğüs bölgesinden yapılan üç ayrı enjeksiyonla ameliyat bölgesinin ağrı duyusu kontrol altına alındı ve hasta bilinci açık tutuldu.

Ameliyat ve hasta takibi:

Anestezi uygulamasının ardından Genel Cerrahi Kliniğinden Prof. Dr. Zülfü Bayhan ve Asistan Dr. Enes Malik Kocatürk tarafından meme koruyucu cerrahi gerçekleştirildi. Operasyonda kanserli kitle, meme dokusu korunarak başarıyla çıkarıldı. Hastanın ameliyat sırasında ve sonrasında bilinci açık tutuldu; operasyon sonrasında belirgin bir ağrı şikayeti olmadığı belirtildi.

Uygulamanın, genel anestezi riski taşıyan hastalar için etkili bir alternatif oluşturduğu vurgulandı. SEAH'deki bu deneyim, benzer vakalarda bölgesel anestezi yaklaşımlarının değerlendirilmesine katkı sağlayabilir.

SAKARYA&#039;DA MEME KANSERİ TEŞHİSİ KONULAN BİR HASTA, GENEL ANESTEZİ UYGULANMADAN BÖLGESEL ANESTEZİ...

SAKARYA'DA MEME KANSERİ TEŞHİSİ KONULAN BİR HASTA, GENEL ANESTEZİ UYGULANMADAN BÖLGESEL ANESTEZİ YÖNTEMİYLE AMELİYAT EDİLDİ. GERÇEKLEŞTİRİLEN AMELİYATIN, SAKARYA'DA GENEL ANESTEZİ KULLANILMADAN YAPILAN İLK MEME KANSERİ CERRAHİSİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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