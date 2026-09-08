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Muğla'da halk sağlığı haftasında hastane girişinde bilgilendirme standı

MSKÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koruyucu sağlık, aşılama ve taramalar hakkında bilgi verdi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla'da halk sağlığı haftasında hastane girişinde bilgilendirme standı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde farkındalık etkinliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde bilgilendirme standı kurdu. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği "Her Gün Halk Sağlığı" ana teması ile yürütülen etkinlikte, halk sağlığı ve koruyucu hekimlik konularında toplumun bilgilendirilmesi amaçlandı.

Standda verilen bilgiler ve dağıtılan materyaller:

Hastane girişindeki stantta hasta ve hasta yakınlarına kanser taramaları, bağımlılıkla mücadele, aşılama, kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü, anne-çocuk sağlığı, dengeli beslenme ve hareketli yaşam başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlikte çeşitli bilgilendirici afişler sergilenirken, konuya ilişkin broşürler de ziyaretçilere dağıtıldı. Hasta ve yakınlarının soruları anabilim dalı öğretim üyeleri, asistanlar ve intörn doktorlar tarafından yanıtlandı.

Erken teşhis ve erişim çağrısı:

Çalışmada özellikle erken teşhisin önemi vurgulandı. Etkinlikte, kanser taramalarının Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz olarak yapıldığı hatırlatıldı ve vatandaşlara yaş ve risk durumlarına uygun tarama programlarından yararlanmaları çağrısı yapıldı. Bu bilgilendirmeyle koruyucu yaklaşımların yaygınlaştırılması ve sağlık hizmetlerinden etkin yararlanmanın teşvik edilmesi hedeflendi.

Etkinliğe MSKÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Pıçakçıefe, anabilim dalı öğretim üyeleri, asistanlar ve intörn doktorların yanı sıra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Ercan Saruhan ile Op. Dr. Alper Gökbel katıldı. Prof. Dr. Pıçakçıefe, gerçekleştirilen çalışmanın verimli geçtiğini belirterek, halk sağlığı farkındalığının artırılmasının toplum sağlığının korunmasında kritik rol oynadığını ifade etti.

MSKÜ yetkilileri, benzer bilgilendirme ve koruyucu sağlık etkinliklerinin sürdürüleceğini ve vatandaşların sunulan hizmet ve tarama imkanlarından haberdar edilmesinin öncelik olmaya devam edeceğini bildirdi.

MUĞLA’DA HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME STANDI KURULDU

MUĞLA’DA HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME STANDI KURULDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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