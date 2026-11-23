Toplantı başladı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı planlandığı saatte başladı. Toplantıda kabine üyeleri bir araya geldi ve gündem değerlendirmelerine geçildi.
Gündem ve süreç:
Toplantıda ele alınacak konular ve alınacak kararlar, görüşmeler tamamlandıktan sonra resmi açıklamalarla paylaşılacak. Basın duyuruları ve sonuç özetleri toplantı sonrasında kamuoyuna iletilecek.
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
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