Siyasi çevrenin vedası: Medine Yapılmışev dualarla uğurlandı

Antalya'da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Korkuteli İlçe Başkanı Avukat Medine Yapılmışev, Korkuteli'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni ve namaz:

Cenaze, Korkuteli Kocakuruş Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Namazı, İl Müftüsü Yığman kıldırdı; katılımcılar duayla Yapılmışev için taziyelerini iletti.

Katılımcılar ve siyasi temsil:

Törene, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun, Korkuteli Kaymakamı Onur Yılmazer ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ile çevre ilçelerden MHP il ve ilçe başkanları, Korkuteli ve Antalya il yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapılmışev için yapılan dualar ve törenin ardından cenaze, aile yakınlarının ve partililerin katılımıyla toprağa verildi.

ANTALYA'DA DÜN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ESKİ KORKUTELİ İLÇE BAŞKANI AVUKAT MEDİNE YAPILMIŞEV, DUALARLA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI.