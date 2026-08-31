Erol Ateş'ten Oppong değerlendirmesi: Fenerbahçe'ye ileride ciddi katkı sağlayabilir

Gelişim hikayesi:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong, GIF Sundsvall'da beraber çalıştığı eski teknik direktörü Erol Ateş tarafından yakından takip edildi. Ateş, Oppong'un Avrupa'ya kısa süre önce geldiğini, Norrköping'de oynamasının mümkün olmadığı için Sundsvall'a kiralandığını belirtti. Başlangıçta futbol terminolojisine ve takım içi görev dağılımına hâkim olmadığını söyleyen Ateş, oyuncunun aile sorumlulukları ve başarma azmi sayesinde hızla geliştiğini ifade etti.

Ateş, Oppong'un takıma geldiğinde disiplinsiz pozisyon bilgisi ve saha içi anlayış eksiklikleri olduğunu, ancak öğrendiklerini uygulama isteğiyle merdivenleri hızlı tırmandığını anlattı. Norrköping'in gelişimini görüp oyuncuyu geri çağırdığını söyleyen teknik adam, bu sürecin Oppong'un kariyerindeki dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Taktiksel ve fiziksel gelişim:

Ateş, Afrika kökenli birçok oyuncunun başlangıçta taktiksel eksiklikler gösterebildiğini belirtti ve Oppong için özellikle markaj, hava topu zamanlaması ve agresifliğin kontrolü üzerinde çalıştıklarını aktardı. Genç stoperin ilk dönemlerinde iki maçta bir kırmızı kart gördüğünü, bunun ardından agresifliğini yönetmeyi öğrendiğini söyledi.

Teknik adam, Oppong'un fiziksel özellikleri ve taktiksel gelişiminin birleştiğinde önemli bir savunmacı profili ortaya çıkardığını ifade etti. Oppong'un ani hızlanma ve seri geri dönüş kabiliyetiyle rakip şutlarını bloke etme konusunda etkili olduğunu söyleyerek, onu örneklerle kıyasladı.

Oyuncu profili ve Fenerbahçe'deki rolü:

Ateş, Oppong'u modern futbolun gereklerine uygun bir stoper olarak tanımladı. Oyuncunun hız, çeviklik ve ayak hakimiyeti açısından öne çıktığını, bunların özellikle önde pres yapan takımlara karşı avantaj sağlayacağını belirtti. Skriniar ile karşılaştırırken Oppong'un daha hızlı dönebilen ve ayaklarına daha hakim olduğunu söyledi.

Asıl mevkisi sağ stoper olmakla birlikte Nice döneminde sol stoperde de görev aldığına değinen Ateş, Oppong'un hataları kapatma yeteneği sayesinde farklı roller üstlenebildiğini aktardı. Fenerbahçe'de önde oynanacak maçlarda veya savunma hattının daha hızlı olması gereken karşılaşmalarda tercih edilebileceğini, ancak derbi gibi liderlik gerektiren maçlarda tecrübesi olan isimlerin öne çıkmasının daha faydalı olacağını belirtti.

Adaptasyon, karakter ve beklentiler:

Ateş, Oppong'un İsveç'te kolektif oyun mantığını öğrendiğini ve Fransa tecrübesiyle bire bir savunma deneyimi kazandığını söyledi. Bu iki deneyimin Türkiye Ligine adaptasyonunu kolaylaştıracağını, Süper Lig'de şaşıracağı bir durumla karşılaşmayacağını ifade etti.

Kameralar ve tribünler önündeki imajına değinen Ateş, dışarıdan korkutucu görünen fiziğinin ve saha içi agresifliğinin aksine Offong'un özel hayatında sevecen ve efendi bir yapıda olduğunu anlattı. Genç oyuncunun kalabalık seyirciler önünde oynamaya alıştığını, şimdi 40 binin üzerindeki taraftar önünde oynamaya hazır olduğunu ekledi.

Ateş, son olarak taraftarlara sabır çağrısında bulundu: Oppong'tan ilk sezonda elinden gelenin en iyisini beklemek gerektiğini, ancak henüz defansta liderlik seviyesinde olmadığını vurguladı. Doğru yönlendirme ve sabırla 22 yaşındaki oyuncunun ileride Fenerbahçe'ye ve Avrupa'nın büyük kulüplerine önemli katkılar sağlayabileceğini, hatta kulübe ciddi bonservis getirileri kazandırma potansiyeli bulunduğunu sözlerine ekledi.

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ KOJO PEPRAH OPPONG’UN İSVEÇ’TE FORMASINI GİYDİĞİ GIF SUNDSVALL KULÜBÜNDEKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ EROL ATEŞ, "OPPONG ÇOK ÜST DÜZEY POTANSİYELE SAHİP BİR OYUNCU. FENERBAHÇE’YE BÜYÜK PARALAR KAZANDIRABİLİR" DEDİ.