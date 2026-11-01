Sultanahmet'te kıtalararası coşku: 48. İstanbul Maratonu'nda ödüller takdim edildi

ödül töreni ve protokol:

'Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından Gold Label kategorisinde yer alan Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda heyecan 48. kez yaşandı. Koşuların ardından Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Törene, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun ve Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk katıldı.

ödül dağılımı:

Erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 50’şer bin dolar, ikinci olanlara 20’şer bin dolar, üçüncülere ise 10’ar bin dolar ödül verildi. Maraton genelinde dağıtılan toplam para ödülü 190 bin dolar olarak açıklandı. Öte yandan erkeklerde parkur rekorunun kırılması nedeniyle 5’er bin dolar ek para ödülü takdim edildi.

türk atletler ve tekerlekli sandalye yarışçıları için ödüller:

Türk atletler kendi aralarında da ödüllendirildi; yarışlarda ilk 5'e giren sporculara toplam 500 bin lira para ödülü verildi. Tekerlekli sandalye koşucuları için birinciye 40 bin lira, ikinciye 35 bin lira ve üçüncüye 30 bin lira ödül dağıtıldı.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.