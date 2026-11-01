Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Kahramanmaraş'ta dominant oyun: set bile vermeden rahat galibiyet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar 2. Lig 15. Grup 7. haftasında Gaziantep Büyükşehir'i 3-0 yenerek ligdeki çıkışını sürdürdü.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kahramanmaraş'ta dominant oyun: set bile vermeden rahat galibiyet

Kahramanmaraş Büyükşehir set vermeden galibiyete ulaştı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 15. Grup 7. haftasında konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü karşısında güçlü bir görüntü sergiledi ve maçı 3-0 kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü.

maçın skor özeti:

Mücadelede setler 25-13, 25-11, 25-15 olarak tamamlandı. Ev sahibi ekip her sette üstün oyununu koruyarak rakibine set şansı tanımadı.

kadrolar, salon ve hakemler:

Salon: Kahramanmaraş Merkez

Hakemler: Alparslan Yıldırım, Murat Sağlam

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye: Yasenya Hamurcu, Melisa Sevinc, Aleyna Havva Çelik, Ayşegül Kuluslu, Esra Demirkıran, Hiranur Demircan, Nuray Polat, Elvan Alpar, Zeynep Su Demir, Büşra Güler, Ayca Mine Ozen, Yaren Azra Gedikbas, Zeynep Ünle

Gaziantep Belediye Spor: Nehir Erkoç, Emine Özdemir, Gülay Özen, Sinem Söğüt, Nisa Aleyna Kaya, Ecrin Mermer, Ayfer Göğüş, Elif Elanur Bağlamcan, İlay Kırsitcı, Özge Özdemir

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU KADINLAR 2. LİGİ 15. GRUP 7. HAFTASINDA KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR...

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU KADINLAR 2. LİGİ 15. GRUP 7. HAFTASINDA KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONUK ETTİĞİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ'NÜ 3-0 MAĞLUP EDEREK LİGDEKİ ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ev sahibi Karabük geriden geldi ama Yalova FK 77 sahadan 3-2 galip ayrıldı
images

Üç yıldır hüküm süren ekip: SEVMDAL dartta çifte şampiyonluğunu yineledi
images

Diyarbakır'da Amed fırtınası: ilk yarı 3-0
images

Sultanahmet'te kıtalararası coşku: 48. İstanbul Maratonu'nda ödüller takdim edil...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karadeniz'de tahıl sevkiyatını güvence altına alma çabaları sürüyor

Ev sahibi Karabük geriden geldi ama Yalova FK 77 sahadan 3-2 galip ayrıldı

Samsun'da narkotik operasyonu: iki kişi tutuklandı

Kırıkkale'de sis denizine gömülen bozkırın havadan görüntüleri

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme