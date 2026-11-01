Kahramanmaraş'ta dominant oyun: set bile vermeden rahat galibiyet

Kahramanmaraş Büyükşehir set vermeden galibiyete ulaştı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 15. Grup 7. haftasında konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü karşısında güçlü bir görüntü sergiledi ve maçı 3-0 kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü.
maçın skor özeti:
Mücadelede setler 25-13, 25-11, 25-15 olarak tamamlandı. Ev sahibi ekip her sette üstün oyununu koruyarak rakibine set şansı tanımadı.
kadrolar, salon ve hakemler:
Salon: Kahramanmaraş Merkez
Hakemler: Alparslan Yıldırım, Murat Sağlam
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye: Yasenya Hamurcu, Melisa Sevinc, Aleyna Havva Çelik, Ayşegül Kuluslu, Esra Demirkıran, Hiranur Demircan, Nuray Polat, Elvan Alpar, Zeynep Su Demir, Büşra Güler, Ayca Mine Ozen, Yaren Azra Gedikbas, Zeynep Ünle
Gaziantep Belediye Spor: Nehir Erkoç, Emine Özdemir, Gülay Özen, Sinem Söğüt, Nisa Aleyna Kaya, Ecrin Mermer, Ayfer Göğüş, Elif Elanur Bağlamcan, İlay Kırsitcı, Özge Özdemir
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU KADINLAR 2. LİGİ 15. GRUP 7. HAFTASINDA KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONUK ETTİĞİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ'NÜ 3-0 MAĞLUP EDEREK LİGDEKİ ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!