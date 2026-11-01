Kahramanmaraş'ta dominant oyun: set bile vermeden rahat galibiyet

Kahramanmaraş Büyükşehir set vermeden galibiyete ulaştı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 15. Grup 7. haftasında konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü karşısında güçlü bir görüntü sergiledi ve maçı 3-0 kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü.

maçın skor özeti:

Mücadelede setler 25-13, 25-11, 25-15 olarak tamamlandı. Ev sahibi ekip her sette üstün oyununu koruyarak rakibine set şansı tanımadı.

kadrolar, salon ve hakemler:

Salon: Kahramanmaraş Merkez

Hakemler: Alparslan Yıldırım, Murat Sağlam

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye: Yasenya Hamurcu, Melisa Sevinc, Aleyna Havva Çelik, Ayşegül Kuluslu, Esra Demirkıran, Hiranur Demircan, Nuray Polat, Elvan Alpar, Zeynep Su Demir, Büşra Güler, Ayca Mine Ozen, Yaren Azra Gedikbas, Zeynep Ünle

Gaziantep Belediye Spor: Nehir Erkoç, Emine Özdemir, Gülay Özen, Sinem Söğüt, Nisa Aleyna Kaya, Ecrin Mermer, Ayfer Göğüş, Elif Elanur Bağlamcan, İlay Kırsitcı, Özge Özdemir

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU KADINLAR 2. LİGİ 15. GRUP 7. HAFTASINDA KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONUK ETTİĞİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ'NÜ 3-0 MAĞLUP EDEREK LİGDEKİ ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ.