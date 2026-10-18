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Erzincan eteklerinde sonbahar: dağlar sarı ve kırmızının tonlarıyla doldu

Erzincan'ı çevreleyen Munzur, Ergan ve Keşiş dağları ile Ahmediye Geçidi'nde sonbaharın sarı ve kırmızı tonları doğaseverlere kartpostal manzaralar sundu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 07:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan eteklerinde sonbahar: dağlar sarı ve kırmızının tonlarıyla doldu

Erzincan eteklerinde sonbaharın zengin paleti

Erzincan ile Tunceli arasında sınır oluşturan Munzur Dağları ile Ergan ve Keşiş dağlarında, Gümüşhane sınırındaki Ahmediye Geçidi çevresinde sonbaharın sonuna doğru sarı ve kırmızının farklı tonları belirginleşti. Bölge, yılın her mevsiminde sunduğu değişken manzaralarına bir yenisini ekleyerek ziyaretçilere görsel bir şölen yaşatıyor.

Kartpostallık görüntüler ve fotoğrafçılar:

Hazan renklerine bürünen ağaçlar ile yüksek rakımlı yamaçlarda oluşan kontrast görüntüler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Munzur Dağları başta olmak üzere alanı kullananlar, Türkiye'nin birçok kentinden gelen gezginlerle birlikte bu renk geçişlerini kareliyor.

Doğa, yaban hayatı ve seyir keyfi:

Dağların sunduğu renk cümbüşü sadece görüntü zevki değil aynı zamanda bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini de öne çıkarıyor. Rengarenk ormanlık alanlar, güzergâhı kullanan sürücülere de dinlendirici ve kartpostal niteliğinde manzaralar sunuyor; bu sayede sonbahar, Erzincan çevresinde hem fotoğrafçılar hem de doğaseverler için çekim merkezi haline geliyor.

ERZİNCAN’DA DAĞLAR SONBAHAR RENKLERİNE BÜRÜNDÜ

ERZİNCAN’DA DAĞLAR SONBAHAR RENKLERİNE BÜRÜNDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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