Kocaeli’de sağanak sonrası kriz merkezinde öncelik vatandaşın güvenliği oldu

Kocaeli’de kriz merkezinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi

Kocaeli’de gece boyunca süren sağanağın ardından Vali İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentte yürütülen müdahale ve iyileştirme çalışmalarını değerlendirmek üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kriz Merkezinde toplandı. Toplantıda yağışın olumsuz etkilerini en aza indirme ve vatandaş güvenliğini sağlama öncelikli gündem maddeleri oldu.

sahadaki incelemeler ve gözlemler:

Gece boyunca Kartepe ve Kandıra ilçelerinde incelemelerde bulunan Aktaş ve Büyükakın, fiilen yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Sahadaki değerlendirmelerin ardından alınan bulgular kriz merkezinde yetkililerle paylaşılarak öncelikli ihtiyaca yönelik adımlar ele alındı.

kurumsal koordinasyon ve atılan adımlar:

Toplantı kapsamında, koordinasyon gerektiren konularda ilgili kurumların yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar arasında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı Kasım Eser, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan yer aldı. İl genelinde yürütülen çalışmaların durum raporları değerlendirildi ve koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, vatandaşların güvenliği ve altyapı üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla atılan adımlar masaya yatırıldı. Yetkililer, ilgili birimler arasında bilgi akışının sağlanmasının ve sahadaki önceliklerin hızlıca paylaşılmasının önemine vurgu yaptı.

Yetkililer ayrıca, bölgedeki çalışmaları takip etmeye devam edeceklerini ve gerekli görülen hallerde ilçe düzeyinde ek tedbirlerin alınacağını belirtti.

KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, KENTTE ETKİLİ OLAN SAĞANAĞIN ARDINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRMEK ÜZERE KRİZ MERKEZİNDE TOPLANTI YAPTI.