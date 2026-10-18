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Kurtlarla yaban keçilerinin kıyıdaki kovalamacası Aydınlık Kanyonu'nda kaydedildi

İliç'teki Aydınlık Kanyonu'nda tekne turu yapan gözlemciler, 3 kurtun yaban keçilerini Fırat Nehri kıyısına kadar kovalamasını cep telefonuyla kaydetti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 08:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Kurtlarla yaban keçilerinin kıyıdaki kovalamacası Aydınlık Kanyonu'nda kaydedildi

Erzincan'da Aydınlık Kanyonu'nda doğa anı kaydedildi

İliç ilçesindeki Aydınlık Kanyonu'nda tekne turu yapan bir grup gözlemci, cep telefonu kamerasıyla kurtlarla yaban keçileri arasında geçen kovalamacayı kaydetti. Görüntüler kısa sürede izleyenlere hem heyecan hem de doğanın acımasız yönünü hatırlattı.

görüntülerin ayrıntıları:

Kayalıklı alanda bir yaban keçisi sürüsünden ayrılan daha küçük ve güçsüz bireyleri hedef alan 3 kurt, Fırat Nehri boyunca sürüyü kovaladı. Kayıtlarda kurtların zaman zaman nehre düştüğü, ardından kıyıya çıkarak kovalamacayı sürdürdüğü net biçimde görülüyor. Sahne, avcıların grup dinamiklerini ve hedef seçimini gözler önüne seriyor.

doğal denge ve gözlemin önemi:

Seyhan Çelikten ve arkadaşlarının kaydettiği bu anlar, bölgedeki vahşi yaşam davranışlarına ilişkin değerli bir gözlem sunuyor. Bu tür kayıtlar, sadece etkileyici görseller oluşturmakla kalmayıp, ekosistem içindeki ilişkilere dair somut veriler sağlama potansiyeli taşıyor. İzleyiciler için kısa ama güçlü bir belgesel niteliği taşıyan görüntüler, doğadaki av ve avcı ilişkilerinin hassas dengesini hatırlatıyor.

Gözlemcilerin cep telefonu ile elde ettiği bu kayıt, hem doğal yaşamın izlenmesi açısından hem de bölge ekolojisinin anlaşılması bakımından önem taşıyor; aynı zamanda doğa karşısında insanın tanıklık rolünü de ortaya koyuyor.

ERZİNCAN’DA KURTLARLA YABAN KEÇİLERİNİN AMANSIZ MÜCADELESİ KAMERADA

ERZİNCAN’DA KURTLARLA YABAN KEÇİLERİNİN AMANSIZ MÜCADELESİ KAMERADA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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