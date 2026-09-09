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Erzincan fidanlığında 2026 üretim programı saha denetimi

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Erzincan Fidanlık Şefliğinde 2026 üretim ve bakım programını yerinde inceleyip ekiplere titizlik talimatı verdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 07:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan fidanlığında 2026 üretim programı saha denetimi

Erzincan fidanlığında 2026 üretim programı saha denetimi

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, 2026 yılı fidan üretim ve bakım programı kapsamında Erzincan Fidanlık Şefliğini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette Karakurt'a Bölge Müdür Yardımcısı da eşlik etti.

saha incelemelerinde tespit edilen çalışmalar:

Karakurt, fidanlık sahasında devam eden üretim faaliyetlerini takip etti ve yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerde özellikle repikaj, tohum ekimi ve genel bakım çalışmalarının mevcut durumu değerlendirildi. Bu aşamaların fidanların sağlıklı gelişimi için kritik olduğu vurgulandı.

üretim takibi ve dikim hazırlıkları:

Karakurt, üretim süreçlerinin planlanan programa uygun şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti ve üretilecek fidanların dikim yapılacak alanlara sağlıklı ve uygun koşullarda ulaştırılmasının gerekliliğini belirtti. Ayrıca fidanlık sahasındaki çalışmaların düzenli takip edilmesini istedi ve ekipleri üretim ile bakım süreçlerini planlı ve titiz şekilde sürdürmeleri konusunda görevlendirdi.

Ziyaret, fidanlık sahasında yapılan incelemelerin ardından sona erdi.

ERZİNCAN FİDANLIK ŞEFLİĞİNDE 2026 YILI ÜRETİM ÇALIŞMALARI İNCELENDİ

ERZİNCAN FİDANLIK ŞEFLİĞİNDE 2026 YILI ÜRETİM ÇALIŞMALARI İNCELENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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