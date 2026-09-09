Mahalle meydanında sinema gecesi: Zafertepe'de aileler buluştu

Zafertepe'de açık hava sineması:

Kütahya Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinliklerini mahallelere taşımak amacıyla düzenlenen açık hava sineması programı, Zafertepe Mahallesi pazar alanında gerçekleştirildi. Etkinlikte başrollerini Tolga Çevik ve Cengiz Bozkurt'un paylaştığı Sen Benim Herşeyimsin filmi mahalle sakinlerinin beğenisine sunuldu.

Mahalle meydanında bir araya geliş:

Film gösterimi, aile bağları, baba olmanın getirdiği sorumluluklar ve sevginin hayat üzerindeki dönüştürücü etkisini sıcak ve eğlenceli bir dille aktaran hikâyesiyle izleyicilere sunuldu. Mahalle sakinleri, komşular ve aileleriyle birlikte açık havada bir araya gelerek hem filmi izledi hem de sosyal bir akşam geçirdi. Etkinlik her yaştan katılımcının ilgiyle takip ettiği bir buluşma oldu.

Program ve ikramlar:

Gösterim sırasında Kütahya Belediyesi tarafından katılımcılara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Hem sinema keyfi hem de mahalle dayanışmasını güçlendiren bu tür etkinliklerin, sakinlere hoş vakit geçirme imkânı sunduğu gözlendi.

Belediye yetkilileri, kültür ve sanat etkinliklerini şehrin farklı mahallelerinde vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

KÜTAHYA'NIN ZAFERTEPE MAHALLESİ’NDE AÇIK HAVA SİNEMASI KEYFİ