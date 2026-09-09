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Sahildeki 'sanat' uyarısı: atılan kabuk 8 bin 687 TL cezaya dönüştü

İskenderun Belediyesi, sahilde atılan atıklardan oluşan 'sanat eseri' ile çevre farkındalığı oluşturdu; çöp atanlara 8 bin 687 TL para cezası verildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Sahildeki 'sanat' uyarısı: atılan kabuk 8 bin 687 TL cezaya dönüştü

Olay ve uygulanan ceza:

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri sahilde çekirdek çitleyip kabuklarını yere atan bir kişiye idari işlem uyguladı. Yapılan denetim sonucunda çevreyi kirlettiği tespit edilen kişiye 8 bin 687 TL idari para cezası kesildi.

Belediye yetkilileri uygulamanın, sahil temizliğinin korunması ve toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sergiyle dikkat çeken farkındalık çalışması:

İskenderun Belediyesi geçtiğimiz günlerde vatandaşların sahile bıraktığı atıklardan oluşan bir alanı 'sanat eseri' olarak kurgulayıp 7 gün süreyle sahilde sergiledi. Proje, çevre kirliliğine dikkat çekmeyi ve halkta farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Serginin sona ermesinin ardından sergi alanı belediye ekipleri tarafından temizlenerek yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu.

Başkanın mesajı:

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, çalışmanın çevre kirliliğine karşı bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı ve denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. Dönmez, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunarak: "İskenderun hepimizin. Çöpünü çöpe at, şehrine değer kat" ifadelerini kullandı.

Belediye, kent genelinde çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerin devam edeceğini ve mevzuat kapsamında gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Sahilde çekirdek keyfi 8 bin 687 TL’ye patladı

Sahilde çekirdek keyfi 8 bin 687 TL’ye patladı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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