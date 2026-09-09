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İl emniyet müdürü Erdem Çağlar'dan BİEYDER'e çözüm odaklı ziyaret

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, BİEYDER üyeleriyle görüşüp dernek çalışmaları ve engelli bireylerin taleplerini dinledi ve not aldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İl emniyet müdürü Erdem Çağlar'dan BİEYDER'e çözüm odaklı ziyaret

İl emniyet müdürü Erdem Çağlar'dan BİEYDER'e çözüm odaklı ziyaret

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaret, dernek başkanı Esra Sever Geçim tarafından karşılanarak başladı; Çağlar, dernek yöneticileri ve üyelerle sohbet ederek derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

görüşmede ele alınan konular:

Toplantıda dernek faaliyetleri ile üyelerin öncelikli talepleri ele alındı. Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik mevcut çalışmalar değerlendirildi ve ihtiyaçların tespiti ile uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

dernekten teşekkür ve değerlendirme:

BİEYDER Başkanı Esra Sever Geçim ziyarete ilişkin, "İl Emniyet Müdürümüz Erdem Çağlar’ın derneğimize gerçekleştirdiği nazik ziyaretten büyük memnuniyet duyduk. Derneğimize ve üyelerimize gösterdikleri yakın ilgi için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. Dernek yöneticileri ve üyeler, ziyaretin iş birliği kanallarını güçlendireceğini belirtti.

Her iki taraf da iletişimi sürdürme ve belirlenen ihtiyaçlara yönelik somut adımlar atma kararı aldı; ilerleyen dönemde takip ve koordinasyonun devam edeceği ifade edildi.

MÜDÜR ÇAĞLAR, BİEYDER ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

MÜDÜR ÇAĞLAR, BİEYDER ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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