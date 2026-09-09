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Erzincan ve Refahiye'de üç yıllık orman bütçesi hazırlıkları tamamlandı

Erzincan ve Refahiye Orman İşletme Müdürlüklerinde 2027-2029 dönemi döner sermaye bütçesi hazırlandı; gelir-gider, yatırım ve cari harcamalar değerlendirildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 07:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan ve Refahiye'de üç yıllık orman bütçesi hazırlıkları tamamlandı

Erzincan ve Refahiye orman bütçesi 2027-2029 dönemi için şekillendi

Erzincan ve Refahiye Orman İşletme Müdürlüklerinde, 2027-2029 yıllarını kapsayan döner sermaye bütçesi hazırlıkları tamamlandı. Bölge genelinde yapılan değerlendirme toplantılarında işletme düzeyindeki gelir-gider dengeleri ile yatırım ve cari gider programları ayrıntılı şekilde ele alındı.

toplantının katılımcıları:

Toplantılar, Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt başkanlığında gerçekleştirildi. Çalışmalara Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Erzincan ve Refahiye Orman İşletme Müdürleri, Orman İşletme Şefleri, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefleri ile saymanlar katıldı.

ele alınan bütçe unsurları:

Görüşmelerde işletme müdürlüklerinin gelir-gider bütçeleri analiz edildi; yatırım öncelikleri, bakım-onarım ile cari harcamaların planlaması ve kaynak dağılımı masaya yatırıldı. Ayrıca, kurumların önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği çalışmalar ve ihtiyaçlar ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Hazırlık sürecinde her iki işletme müdürlüğünün yıllık gelir projeksiyonları ile gider kalemleri karşılıklı olarak gözden geçirildi; yatırım programlarının uygulanabilirliği ve cari harcamalardaki öncelikler üzerinde duruldu. Bu değerlendirmeler, bütçe dengesi ve kaynak verimliliği hedefleri doğrultusunda yapıldı.

Toplantılar sonucunda, ilgili paydaşların geri bildirimleri ve saha ihtiyacı tespitleri dikkate alınarak nihai planlar oluşturuldu. Hazırlanan dokümanlar, önümüzdeki dönem uygulamalarında yol gösterici olacak şekilde düzenlendi.

Serkan Karakurt toplantıların ardından yaptığı açıklamada, hazırlanan 2027-2029 Döner Sermaye Bütçesinin ülkeye ve teşkilata hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

Böylece 2027-2029 dönemini kapsayan döner sermaye bütçe hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi ve planların uygulama aşamasına geçilmesi için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

ERZİNCAN VE REFAHİYE&#039;DE 2027-2029 DÖNEMİ ORMAN BÜTÇESİ PLANLANDI

ERZİNCAN VE REFAHİYE'DE 2027-2029 DÖNEMİ ORMAN BÜTÇESİ PLANLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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