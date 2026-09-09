Zonguldak'ta bir günlüğüne denize girişleri tedbir amaçlı yasak

Valilikten açıklama:

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kent genelinde denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, uygulamanın bir gün süreyle geçerli olduğu ve vatandaşlardan gün boyunca uygulanacak yasağa uymalarının istendiği belirtildi.

Zonguldak’ta denize girmek yasaklandı