Zonguldak'ta bir günlüğüne denize girişleri tedbir amaçlı yasak
Valilikten açıklama:
Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kent genelinde denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.
Açıklamada, uygulamanın bir gün süreyle geçerli olduğu ve vatandaşlardan gün boyunca uygulanacak yasağa uymalarının istendiği belirtildi.
Zonguldak’ta denize girmek yasaklandı
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