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Zonguldak'ta bir günlüğüne denize girişleri tedbir amaçlı yasak

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Eylül 2026 Çarşamba günü can güvenliği için il genelinde denize girilmesini yasakladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Zonguldak'ta bir günlüğüne denize girişleri tedbir amaçlı yasak

Zonguldak'ta bir günlüğüne denize girişleri tedbir amaçlı yasak

Valilikten açıklama:

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kent genelinde denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, uygulamanın bir gün süreyle geçerli olduğu ve vatandaşlardan gün boyunca uygulanacak yasağa uymalarının istendiği belirtildi.

Zonguldak’ta denize girmek yasaklandı

Zonguldak’ta denize girmek yasaklandı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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