Söğüt'te 745. Ertuğrul Gazi anma ve Yörük şenlikleri için son hazırlıklar

Hazırlıklara genel bakış:

Bilecik’in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilecek 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma Ve Yörük Şenlikleri öncesi hazırlıklar, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısında değerlendirildi. Toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı ve şenliklere ilişkin yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Güvenlik, trafik ve organizasyon tedbirleri:

Toplantıda program akışı ve organizasyonun genel yapısı gözden geçirilirken, güvenlik ve trafik tedbirleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, etkinlik alanlarındaki düzenin korunması ve ulaşımın planlanması için gerekli adımların uygulanması kararlaştırıldı.

Misafir ağırlama ve halk güvenliği:

Yetkililer, Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından gelecek misafirlerin Söğüt’te huzur ve güven içinde ağırlanmasını sağlamak amacıyla alınacak önlemleri değerlendirdi. Karşılanma, yönlendirme ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra olası yoğunluğa karşı acil müdahale planlarının da gözden geçirilmesi sağlandı.

Vali Faik Oktay Sözer konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin Söğüt’ün tarihî ve manevi atmosferine yakışır şekilde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürülmesini istiyoruz. Şenlikler boyunca vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Kurumlarımız arasındaki koordinasyonun da eksiksiz şekilde yürütülmesi büyük önem taşıyor".

Toplantıda belirlenen tedbirler doğrultusunda ilgili birimlerin görev dağılımı ve uygulama takvimleri netleştirildi; şenliklerin sorunsuz, güvenli ve planlandığı şekilde gerçekleşmesi için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

745. ERTUĞRUL GAZİ’Yİ ANMA VE YÖRÜK ŞENLİKLERİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ