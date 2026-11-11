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Erzincan güvenlik güçleri ekimde siber suçların büyük çoğunluğunu aydınlattı

Erzincan İl Emniyeti, 2026 ekiminde meydana gelen 34 siber suç olayından 31’ini aydınlattı; operasyonlar, dijital incelemeler ve SİBERAY eğitimleri sürdü.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzincan güvenlik güçleri ekimde siber suçların büyük çoğunluğunu aydınlattı

Erzincan il emniyetinden ekim ayı değerlendirmesi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı ekim ayında toplam 34 siber suç olayı kayda geçirilmiş; bunlardan 31 olay aydınlatıldı. Kurum, aydınlatılamayan 3 olayda faillerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

operasyonlar ve yakalamalar:

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı; ifadelerinin alınmasının ardından bu şahıslar serbest bırakıldı. Çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik gerçekleştirilen 2 planlı operasyonda ise toplam 10 şüpheli gözaltına alındı, bu şüphelilerden 1 kişi tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 11 dijital materyal ele geçirildi.

çevrim içi denetim, erişim engeli ve dijital incelemeler:

İnternet ve sosyal medya platformlarında yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında suç içerikli paylaşım yapan 27 kullanıcı tespit edilerek ilgili birimlere bildirildi; ayrıca 8 profil hakkında tespit çalışması yapıldı. Mahkeme kararı doğrultusunda 15 internet adresi hakkında erişim engeli kararı alındı. Adli birimler tarafından inceleme yapılması amacıyla gönderilen 82 dijital materyalin 24 adedinde inceleme ve imaj alma işlemleri gerçekleştirildi.

Siber güvenlik ve farkındalık çalışmaları çerçevesinde yürütülen SİBERAY programı kapsamında 12 okulda toplam 1.259 öğrenciye eğitim verildi; programın saha etkinliklerinde ise 12 organizasyonda 5.707 vatandaş bilgilendirildi. Erzincan İl Emniyeti, siber suçlarla mücadele, dijital güvenliğin sağlanması ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE, 2026 YILI EKİM AYINDA...

ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE, 2026 YILI EKİM AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 34 SİBER SUÇ OLAYI MEYDANA GELİRKEN, BUNLARDAN 31’İ AYDINLATILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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