Erzincan ovası suyla canlandı, üreticide hasat sevinci

Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden Erzincan'da, baraj ve sulama tesislerinden sağlanan su, ova arazilerinin verimini doğrudan etkiliyor. Üreticiler sezon boyunca emek verdikleri ürünlerin hasadını gerçekleştirirken sulama imkanları, rekolte ve ürün kalitesine olumlu yansıyor.

barajlardan tarlalara uzanan su:

Baraj, gölet ve sulama tesisleride depolanan su, sulama kanalları ve şebekeler aracılığıyla tarlalara ulaştırılıyor. Bu düzenleme sayesinde Erzincan'da sulu tarım yapılabiliyor; özellikle yağışların yetersiz kaldığı dönemlerde baraj suyu, ürünlerin ihtiyaç duyduğu nemi karşılayarak verimi koruyor.

Su yönetiminin sağladığı istikrar, ova ve çevresindeki arazilerde buğday, şeker pancarı ve ayçiçeği gibi ürünlerde hasat zamanının verimli geçmesine olanak tanıyor. Üreticiler, sulanan topraklardan elde ettikleri mahsulleri ekonomiye kazandırıyor.

DSİ'nin rolü ve üreticinin beklentileri:

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sosyal medya paylaşımında Fırat'ın suyunun Erzincan Ovası'nda üretime ve berekete dönüştüğünü vurguladı. Balta, DSİ olarak suyu toprakla buluşturmak, çiftçilerin üretim gücünü artırmak ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yerel üreticiler, sulama altyapısının devamlılığı ve su yönetiminin etkinliği sayesinde hasat döneminde yüzlerinin güldüğünü ifade ediyor. Yetkililer ise suyun doğru ve verimli kullanımıyla tarımsal üretimin korunmasının hedeflendiğini kaydediyor.

Balta, Erzincanlı üreticilere bol ve bereketli bir hasat dileyerek, suyun ulaştığı topraklarda üretimin arttığını bir kez daha hatırlattı. Bölgedeki sulama çalışmaları, hem çiftçinin gelirine hem de bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlamaya devam ediyor.

ERZİNCAN’DA BARAJ VE SULAMA SULARI TARLALARI BEREKETLE BULUŞTURUYOR