Dolar 48,4323 +0,00%
Euro 56,2904 +0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.970,67 -1,39%
EUR/USD 1,1620 -0,01%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Erzincan ovası suyla canlandı, üreticide hasat sevinci

Erzincan'da baraj ve sulama tesisleri sayesinde ova arazileri suya kavuştu; buğday, şeker pancarı ve ayçiçeğinde bereketli hasat yapıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 08:39

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 08:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan ovası suyla canlandı, üreticide hasat sevinci

Erzincan ovası suyla canlandı, üreticide hasat sevinci

Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden Erzincan'da, baraj ve sulama tesislerinden sağlanan su, ova arazilerinin verimini doğrudan etkiliyor. Üreticiler sezon boyunca emek verdikleri ürünlerin hasadını gerçekleştirirken sulama imkanları, rekolte ve ürün kalitesine olumlu yansıyor.

barajlardan tarlalara uzanan su:

Baraj, gölet ve sulama tesisleride depolanan su, sulama kanalları ve şebekeler aracılığıyla tarlalara ulaştırılıyor. Bu düzenleme sayesinde Erzincan'da sulu tarım yapılabiliyor; özellikle yağışların yetersiz kaldığı dönemlerde baraj suyu, ürünlerin ihtiyaç duyduğu nemi karşılayarak verimi koruyor.

Su yönetiminin sağladığı istikrar, ova ve çevresindeki arazilerde buğday, şeker pancarı ve ayçiçeği gibi ürünlerde hasat zamanının verimli geçmesine olanak tanıyor. Üreticiler, sulanan topraklardan elde ettikleri mahsulleri ekonomiye kazandırıyor.

DSİ'nin rolü ve üreticinin beklentileri:

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sosyal medya paylaşımında Fırat'ın suyunun Erzincan Ovası'nda üretime ve berekete dönüştüğünü vurguladı. Balta, DSİ olarak suyu toprakla buluşturmak, çiftçilerin üretim gücünü artırmak ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yerel üreticiler, sulama altyapısının devamlılığı ve su yönetiminin etkinliği sayesinde hasat döneminde yüzlerinin güldüğünü ifade ediyor. Yetkililer ise suyun doğru ve verimli kullanımıyla tarımsal üretimin korunmasının hedeflendiğini kaydediyor.

Balta, Erzincanlı üreticilere bol ve bereketli bir hasat dileyerek, suyun ulaştığı topraklarda üretimin arttığını bir kez daha hatırlattı. Bölgedeki sulama çalışmaları, hem çiftçinin gelirine hem de bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlamaya devam ediyor.

ERZİNCAN’DA BARAJ VE SULAMA SULARI TARLALARI BEREKETLE BULUŞTURUYOR

ERZİNCAN’DA BARAJ VE SULAMA SULARI TARLALARI BEREKETLE BULUŞTURUYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erçek Gölü'nde gecikmeli flamingo baharı
images

Karapınar'da domates tarlalarında kapsamlı bitki sağlığı denetimi
images

Serik Akbaş'ta alevlerin hızı kontrol altına alındı
images

Aydın sahillerinde caretta seferberliği: 214 yavru denize kavuştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van gecesinde gökyüzü şimşeklerle sahne aldı

Bayburt'ta halk sağlığı haftası kapsamında bağımlılıkla mücadele seferberliği

Engellinin görüntülü ihbarı, Başakşehir'de 55 araca ceza

Bilecik'te iki köyde saman balyası yangınları: soğutma çalışmaları sürüyor

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti