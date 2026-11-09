Yüksek katma değerle rekabette söz sahibi olma zamanı

ASO: üretimi katma değere dönüştürme hedefi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ASO ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen TURQUALITY Uzmanı Eğitim Programı açılışında, küresel rekabetin yeni dinamiklerine dikkat çekti. Ardıç, Türkiye’nin üretim gücünün sadece miktar değil, aynı zamanda üretilen değerin ne kadarının ülke içinde tutulabildiğiyle değerlendirildiğini söyledi.

rekabetin yeni ölçütleri:

Ardıç, "Küresel ekonomide rekabetin niteliği değişiyor. Artık ülkelerin ve firmaların başarısı, üretim miktarının yanı sıra, ürettikleri değerin ne kadarını kendi bünyelerinde tutabildikleriyle ölçülüyor." ifadelerini kullandı. Buna bağlı olarak tasarım, Ar-Ge, fikri mülkiyet, kurumsal yetkinlik ve marka gücünin rekabette belirleyici hale geldiğini vurguladı. Ardıç, TURQUALITY Programı’nı üretim gücünü marka gücüne ve marka gücünü kalıcı ekonomik değere dönüştüren bir kurumsal dönüşüm aracı olarak nitelendirdi.

Programın firmalara stratejik planlama, kurumsal yönetim, tasarım, marka yönetimi ve uluslararası pazarlama alanlarında yetkinlik kazandırmayı hedeflediğini belirten Ardıç, Şubat 2026 verilerine göre Ankara’nın destek kapsamındaki 36 marka ile İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldığını; bunların 28’inin mal ihracatı, 5’inin hizmet ihracatı ve 3’ünün e-TURQUALITY kategorisinde olduğunu açıkladı.

ankara'nın ihracattaki ivmesi:

Ankara sanayisinin ihracat performansına ilişkin verileri paylaşan Ardıç, 2026 yılı Ekim ayında Türkiye’nin ihracatı yüzde 6,6 artarken, Ankara’nın ihracatı yüzde 19,3 arttı dedi. Yılın ilk 10 ayında Ankara’nın ihracatı yüzde 21,2 artarak 15,73 milyar dolara yükseldiğini, bu artış hızının Türkiye ortalamasının yaklaşık 3,5 katına ulaştığını ifade etti.

Daha da önemlisi, Ankara’nın Türkiye ihracatından aldığı payın yüzde 6,68’den yüzde 7,63’e çıktığını, ülkenin ilk 10 aydaki toplam ihracat artışının yaklaşık yüzde 24’ünü Ankara’nın sağladığını ve yıllıklandırılmış ihracatın 20,24 milyar dolarla ilk kez 20 milyar dolar eşiğini aştığını kaydetti. Ardıç, Ankara sanayisinin bir sonraki adımının güçlü mühendislik ve üretim birikimini dünya pazarlarında tercih edilen markalara dönüştürmek olduğunu belirtti.

Bu dönüşüm için teknolojiyi anlayan, pazarı okuyabilen ve markalaşmayı firmanın tüm süreçleriyle yönetebilen uzmanlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Ardıç, ASO olarak üretim gücünü bilgi, yenilikçilik ve marka odaklı yaklaşımla ileri taşıma kararlılığında olduklarını vurguladı.

TURQUALITY eğitimi ve sertifikasyon:

TURQUALITY Uzmanı Eğitim Programı'nın 13 Kasım tarihine kadar süreceği, programda Ticaret Bakanlığı uzmanları tarafından TURQUALITY süreçleri, destek mekanizmaları ve ilgili mevzuatın uygulamalı olarak aktarılacağı bildirildi. Programın amacı, firmalarda TURQUALITY süreçlerini yürütebilecek ve mevzuata hakim uzmanların yetiştirilmesi olarak açıklandı.

Programa katılanlara katılım belgesi verilecek; eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara ise başarı belgesi takdim edilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge uyarınca, başarı belgesine sahip ve belirlenen şartları sağlayan kişiler için istihdam desteği imkânı da bulunduğu belirtildi.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) BAŞKANI SEYİT ARDIÇ, "KÜRESEL EKONOMİDE REKABETİN NİTELİĞİ DEĞİŞİYOR. ARTIK ÜLKELERİN VE FİRMALARIN BAŞARISI, ÜRETİM MİKTARININ YANI SIRA, ÜRETTİKLERİ DEĞERİN NE KADARINI KENDİ BÜNYELERİNDE TUTABİLDİKLERİYLE ÖLÇÜLÜYOR" DEDİ.