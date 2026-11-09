Dolar 50,1714 +0,07%
Euro 56,2336 +0,64%
Bist 11.563,69 +0,71%
Altın Gram 6.623,01 +0,76%
EUR/USD 1,1194 +0,46%
Brent Petrol 96,65 -1,70%
--°

STAR Rafineri üretim dönüşümüne 6 milyar liralık kero-merox hamlesi

STAR Rafineri, yaklaşık 6 milyar TL yatırımla kero-merox ünitesi kuruyor; 2029 ilk çeyreğinde devreye girip dizel üretimini yıllık 600 bin ton artırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

STAR Rafineri üretim dönüşümüne 6 milyar liralık kero-merox hamlesi

yatırımın ana hatları ve stratejik hedefleri:

SOCAR’ın Türkiye’deki rafinerisi STAR Rafineri, yaklaşık 6 milyar TL tutarında bir yatırımla yeni bir Jet Yakıtı (Kero-Merox) Ünitesi kurmak üzere mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) sürecine başladı. Proje kapsamında, dünyanın önde gelen firmalarından oluşan bir konsorsiyumla EPC sözleşmesi imzalandı ve çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak.

Yatırımın temel hedefi, jet yakıtı üretim kapasitesinin yeni tesise taşınması sonucu mevcut KHT Ünitesi’nin dizel üretim moduna alınmasıyla rafinerinin yıllık dizel üretimini 600 bin ton artırmak. Böylece tesisin piyasa koşullarına göre jet yakıtı ve dizel üretimi arasında esneklik sağlaması ve enerji verimliliğinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

üretim esnekliği ve ekonomik etkileri:

Yeni ünitenin devreye alınmasıyla STAR Rafineri, akaryakıt arzına daha güçlü katkı sunmayı ve Türkiye’nin dizelde dışa bağımlılığının azalmasına destek olmayı hedefliyor. Petkim Genel Müdürü ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev yatırımın, rafinerinin üretim esnekliğini ve enerji verimliliğini artıracak stratejik bir dönüşüm olduğunu vurguladı. Mirzayev ayrıca bu yatırımla SOCAR’ın Türkiye’deki toplam yatırımlarının 20 milyar dolara ulaşacağı bilgisini paylaştı.

STAR Rafineri, 2018 sonunda devreye alındığında yıllık 10 milyon ton rafinaj kapasitesine sahipti; son dönemde yapılan çalışmalarla bu kapasite yıllık 13 milyon tona çıkarılarak tesis, Türkiye’nin tesis bazında en büyük rafinerisi haline gelmişti. Yeni yatırım, bu üretim gücünü destekleyip çeşitlendirecek şekilde planlandı.

sözleşme, takvim ve iş sağlığı güvenliği:

EPC sözleşmesi imzalanan proje için mühendislik, tedarik ve inşaat faaliyetlerinin kısa süre içinde başlaması öngörülüyor. Yeni Jet Yakıtı (Kero-Merox) Ünitesi’nin güvenli bir şekilde kurulması ve testlerinin tamamlanmasının ardından 2029 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması hedefleniyor.

Projenin inşaat ve kurulum aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği öncelikli olarak ele alınacak; saha uygulamalarında güvenlik standartlarının titizlikle uygulanması planlanıyor. Böylece hem yatırım sürecinin güvenli yürütülmesi hem de ünitenin operasyonel verimliliğe katkı sağlayacak şekilde devreye alınması amaçlanıyor.

Yeni Kero-Merox yatırımı, STAR Rafineri’nin üretim profilini piyasa koşullarına göre daha esnek yönetmesine olanak tanırken, Türkiye’nin akaryakıt arz güvenliğine ve cari dengeye olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

PETKİM GENEL MÜDÜRÜ VE SOCAR TÜRKİYE RAFİNERİ VE PETROKİMYA İŞ BİRİMİ BAŞKANI KANAN...

PETKİM GENEL MÜDÜRÜ VE SOCAR TÜRKİYE RAFİNERİ VE PETROKİMYA İŞ BİRİMİ BAŞKANI KANAN MİRZAYEV

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Canik'ten üreticiye yeni destek: salep tohumu dağıtımı planlanıyor
images

İŞKUR'dan öğrencilerin kariyer yol haritasına pratik eğitim
images

Türkiye ve Çin'den yatırım çağrısı: yeşil dönüşümde ortaklık fırsatı
images

Sarar'da hisse devri ve miras tartışması: iflas yoluyla takip başlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'ta organ bağışı için gençlere ve halka yönelik bilinçlendirme seferberliği

Döküm sırasında tavan vincinin kopması: HABAŞ fabrikasında 3 işçi yaşamını yitirdi

GAÜN hastanesi'nde derin TMS ile ruh sağlığında yeni seçenek

uzmandan çarpıntı uyarısı: ne zaman kaygılanmalı, ne zaman rahat olunmalı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor