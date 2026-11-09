STAR Rafineri üretim dönüşümüne 6 milyar liralık kero-merox hamlesi

yatırımın ana hatları ve stratejik hedefleri:

SOCAR’ın Türkiye’deki rafinerisi STAR Rafineri, yaklaşık 6 milyar TL tutarında bir yatırımla yeni bir Jet Yakıtı (Kero-Merox) Ünitesi kurmak üzere mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) sürecine başladı. Proje kapsamında, dünyanın önde gelen firmalarından oluşan bir konsorsiyumla EPC sözleşmesi imzalandı ve çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak.

Yatırımın temel hedefi, jet yakıtı üretim kapasitesinin yeni tesise taşınması sonucu mevcut KHT Ünitesi’nin dizel üretim moduna alınmasıyla rafinerinin yıllık dizel üretimini 600 bin ton artırmak. Böylece tesisin piyasa koşullarına göre jet yakıtı ve dizel üretimi arasında esneklik sağlaması ve enerji verimliliğinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

üretim esnekliği ve ekonomik etkileri:

Yeni ünitenin devreye alınmasıyla STAR Rafineri, akaryakıt arzına daha güçlü katkı sunmayı ve Türkiye’nin dizelde dışa bağımlılığının azalmasına destek olmayı hedefliyor. Petkim Genel Müdürü ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev yatırımın, rafinerinin üretim esnekliğini ve enerji verimliliğini artıracak stratejik bir dönüşüm olduğunu vurguladı. Mirzayev ayrıca bu yatırımla SOCAR’ın Türkiye’deki toplam yatırımlarının 20 milyar dolara ulaşacağı bilgisini paylaştı.

STAR Rafineri, 2018 sonunda devreye alındığında yıllık 10 milyon ton rafinaj kapasitesine sahipti; son dönemde yapılan çalışmalarla bu kapasite yıllık 13 milyon tona çıkarılarak tesis, Türkiye’nin tesis bazında en büyük rafinerisi haline gelmişti. Yeni yatırım, bu üretim gücünü destekleyip çeşitlendirecek şekilde planlandı.

sözleşme, takvim ve iş sağlığı güvenliği:

EPC sözleşmesi imzalanan proje için mühendislik, tedarik ve inşaat faaliyetlerinin kısa süre içinde başlaması öngörülüyor. Yeni Jet Yakıtı (Kero-Merox) Ünitesi’nin güvenli bir şekilde kurulması ve testlerinin tamamlanmasının ardından 2029 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması hedefleniyor.

Projenin inşaat ve kurulum aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği öncelikli olarak ele alınacak; saha uygulamalarında güvenlik standartlarının titizlikle uygulanması planlanıyor. Böylece hem yatırım sürecinin güvenli yürütülmesi hem de ünitenin operasyonel verimliliğe katkı sağlayacak şekilde devreye alınması amaçlanıyor.

Yeni Kero-Merox yatırımı, STAR Rafineri’nin üretim profilini piyasa koşullarına göre daha esnek yönetmesine olanak tanırken, Türkiye’nin akaryakıt arz güvenliğine ve cari dengeye olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

PETKİM GENEL MÜDÜRÜ VE SOCAR TÜRKİYE RAFİNERİ VE PETROKİMYA İŞ BİRİMİ BAŞKANI KANAN MİRZAYEV