Erzincan TSO'da yeni yönetim belirlendi: Ahmet Tanoğlu yeniden başkan

Seçimin sonuçları:

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan seçimler yargı gözetiminde tamamlandı. Ahmet Tanoğlu yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Seçim sürecinin ardından oda yönetimi, genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri resmen belirlendi.

yönetim kurulu üyeleri:

Başkan Ahmet Tanoğlu liderliğindeki yönetim kurulunda Ahmet Tayyip Kalbur, Erdal Aydın, Fatih Tuncay, Süleyman Fatih Pabuçcu, Harun Karakaş, İbrahim Karakuş, Ömer Akbaş ve Sinan Topal yer aldı.

genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu:

Genel kurul delegeliklerine Mehmet Ali Aksu ve Ahmet Tayyip Kalbur seçildi. Disiplin Kurulu ise Ahmet Demir, Alper Daş, Cihan Aktaş, İsmail Ateş, Hüseyin Hira ve Engin Şafakyıldızı kompozisyonundan oluştu.

Ahmet Tanoğlu seçim sonrası, "Seçim geride kaldı, artık işimize bakacağız. Erzincan için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

ERZİNCAN TSO'NUN YENİ YÖNETİMİ BELLİ OLDU