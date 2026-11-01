Trabzon'un mutfak mirası ödüllerle taçlandı

Trabzon Gastronomi Festivali ödül töreniyle tamamlandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival, kentin yöresel gastronomi kültürünün yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirildi. Festival boyunca düzenlenen etkinlikler, yarışmalar ve gastronomi buluşmaları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Genç, organizasyonu değerlendirerek, "Doya doya bir Gastronomi Festivali gerçekleştirdik. Hakikaten Trabzon’a yakışan, şehrimizin uzun zamandır beklediği bir organizasyon oldu. Bugün festivalimizin dördüncü ve son günü. Her akşam birbirinden güzel sesleri ve değerli sanatçılarımızı sizlerle buluşturduk. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Vali Şahin de katkılara değinerek, "Kadim mutfak kültürümüzü de misafirlerimize ve hemşehrilerimize tanıtma fırsatı bulduk. Yaklaşık bin 430 evladımız, geleneklerinden gelen lezzetleri bu alanda öğrenme fırsatı yakaladı. İlçe belediyelerimizin tamamı stantlarıyla şehrimizin damak tadını hemşehrilerimizle buluşturdu. Kardeş belediyemiz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz de şehrimizde düzenlediğimiz Gastronomi Festivali’ne eşlik etti" ifadelerini kullandı.

festivalin öne çıkan etkinlikleri:

Etkinlikler arasında stant gösterimleri, gastronomi atölyeleri ve halkla buluşan sunumlar yer aldı. Belediyeler ve eğitim kurumlarının katılımıyla kent mutfak kültürünün zenginliği öne çıkarıldı. Festival süresince hem geleneksel tatlar sergilendi hem de gençler için eğitim odaklı aktiviteler düzenlendi.

yarışmalar ve ödüller:

"Geleceğin Şefleri Yarışıyor"da birincilik Sürmene Cevher Özden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, ikincilik Akçaabat Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, üçüncülük ise Vakfıkebir Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin oldu. Jüri özel ödülü Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi.

"Kampüsten Sofraya" yarışmasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri dereceye girdi. "Karadeniz Senfonisi" adlı çalışmalarıyla Feyzanur Önder, Fatma Bayarlar ve Ayşe Melike Mahmutoğlu birinciliği elde ederken, "Saklı Benek" ikinci, "Trapezunta" üçüncü oldu. Avrasya Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan Hamsili Pilav jüri özel ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninin ardından Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Onur Atmaca sahne aldı ve festival kapanış programını müzikle tamamladı.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TRABZON GASTRONOMİ FESTİVALİ ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ.