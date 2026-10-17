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Erzincan tulum peynirine dijital koruma: e-ticarette sahtecilik takibe alındı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, tescilli Erzincan Tulum Peynirinin e-ticaret ve sosyal medyadaki izinsiz kullanımlarına karşı kapsamlı dijital izleme başlattı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Emre Koç

Erzincan tulum peynirine dijital koruma: e-ticarette sahtecilik takibe alındı

Erzincan tulum peynirinin dijital izleme çalışması:

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde tescilli Erzincan Tulum Peyniri adının e-ticaret siteleri ve sosyal medyada izinsiz veya yanıltıcı kullanımlarına karşı kapsamlı bir dijital izleme başlattı.

Tescil geçmişi ve kapsamı:

2001 yılında 30 tescil numarasıyla menşe adı olarak Türkiye’de tescil edilen ürün, 2025'te Avrupa Komisyonu tarafından Korunmuş Menşe Adı statüsüyle AB siciline alındı. Bu tesciller, adın yalnızca Erzincan’da ve ağırlıklı olarak Akkaraman koyununun sütünden üretilen ve en az dört ay olgunlaştırılan peynirler için kullanılmasını güvence altına alıyor.

e-ticaret ve sosyal medya taraması:

Çalışma kapsamında e-ticaret platformları, çevrim içi pazaryerleri ve sosyal medya hesapları düzenli aralıklarla taranıyor. Tescile aykırı veya tüketiciyi yanıltma riski taşıyan ilanlar; bağlantı, ekran görüntüsü, satıcı ve ürün bilgileri ile belgelenecek ve kayıt altına alınacak.

şikâyet ve bildirim süreçleri:

Tespit edilen kullanımlarla ilgili olarak Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası onayı doğrultusunda ilgili platformlara şikâyet başvurusu yapılacak. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, Ticaret Bakanlığına ve diğer yetkili kurumlara bildirim süreçleri başlatılacak; gerekli görülen durumlarda ihlal yaptığı değerlendirilen kişilere avukat aracılığıyla ihtarname gönderilecek.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu çalışmaya ilişkin olarak şunları söyledi: "Erzincan Tulum Peyniri; yaylalarımızın, üreticilerimizin ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilginin ürünüdür. Çiğ sütle üretildiği için bu peynirin Avrupa Birliği’nde tescil edilemeyeceği yıllarca dile getirildi. Biz ise ürünümüze ve kendimize güvendik; uzman desteğiyle çıktığımız bu yolu kısa sürede başarıyla tamamladık. Bugün Erzincan Tulum Peyniri hem Türkiye’de hem de Avrupa’da tescille koruma altında. Şimdi aynı inançla bu korumayı dijital dünyaya da taşıyoruz. Tüketicimiz, aldığı peynirin gerçekten Erzincan Tulum Peyniri olduğundan emin olmalı; üreticimizin emeği de taklitlerin gölgesinde kalmamalı."

Oda, tüketicilere Erzincan Tulum Peyniri satın alırken coğrafi işaret amblemine dikkat etmelerini ve şüpheli ilanları oda ile paylaşmalarını öneriyor.

ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET TANOĞLU

ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET TANOĞLU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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