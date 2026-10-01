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Erzincan yaylalarında üreticiler sel sularıyla boğuşuyor

Erzincan yaylalarında tulum peyniri yapan küçükbaş üreticileri, şiddetli yağış nedeniyle çadır ve hayvanlarını korumak için gece gündüz mücadele ediyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 08:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan yaylalarında üreticiler sel sularıyla boğuşuyor

Erzincan yaylalarında üreticiler sel sularıyla boğuşuyor

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde tulum peyniri üretimi için yaylalara çıkan küçükbaş hayvan üreticileri, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle zorlu koşullarla karşılaşıyor.

yağışın etkisi:

Şiddetli sağanak, bazı üreticilerin kurduğu çadırları su altında bıraktı. Gün boyunca hayvanlarının bakımını yapan üreticiler, sağdıkları sütten tulum peyniri üretmeye devam ederken yağışın arttığı anlarda hayvanlarını ve barınaklarını korumak için yoğun çaba gösterdi.

üreticilerin durumu ve sezon hazırlığı:

Çadırların su basmasıyla karşılaşan üreticiler, hem geçim kaynakları olan hayvanlarını hem de aylar süren emeklerini korumaya çalıştı. Tulum peyniri üretim sezonunun son günlerini yaşayan üreticiler, zorlu hava koşullarına rağmen sezonu tamamlamaya hazırlanıyor.

ERZİNCAN’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE TULUM PEYNİRİ ÜRETİMİ İÇİN YAYLALARDA BULUNAN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN...

ERZİNCAN’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE TULUM PEYNİRİ ÜRETİMİ İÇİN YAYLALARDA BULUNAN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ, ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR NEDENİYLE ZORLU GÜNLER GEÇİRİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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