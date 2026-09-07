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Erzincan yönünde balataların ısınması sonucu tır dorsesinde yangın

Sivas-Erzincan kara yolunda Sakaltutan Geçidi inişinde tekerlek balatalarının ısınması sonucu tır dorsesinde yangın çıktı; itfaiye söndürdü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 07:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzincan yönünde balataların ısınması sonucu tır dorsesinde yangın

olayın gelişimi:

Sivas'tan Erzincan yönüne giden bir tırın dorsesinde, Sakaltutan Geçidi'nden iniş sırasında tekerlek bölümünden duman yükseldi. Sürücü Ö.G., dumanı fark ederek aracı emniyet şeridine çekti ve durumu ekiplerine bildirdi. Olay, sürücünün zamanında müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen alevlerle devam etti.

itfaiye müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yapılan söndürme çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Müdahale sonucunda yangının daha geniş bir alanı etkilemesi engellendi.

hasar ve etki:

Yangında dorsenin arka bölümündeki 8 tekerlek tamamen yanarken, dorse kullanılamaz hale geldi. Dorsede taşınan ve İran'a götürüldüğü öğrenilen asfalt dökme makinesi de yangından ağır hasar gördü. Olayla ilgili olarak sürücü ve çevredeki kimseler yara almazken, trafik kısa süreliğine kontrollü sağlandı.

ERZİNCAN’DA SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ YANDI

ERZİNCAN’DA SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ YANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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