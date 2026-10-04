Erzincan'da 48 metrelik kule vincin kabininden işi yöneten kadın operatör

kule vinçte günlük çalışma düzeni:

Erzincan İnönü Mahallesi Merkez Çarşısı'ndaki inşaatta görev yapan Nergis Aslan, 48 metre yüksekliğindeki kule vincin kabininden çalışıyor. Sahada kullanılan vincin yaklaşık 60 metre uzunluğundaki bomu, 5 tona kadar yükleri metrelerce yükseklikten alıp belirtilen noktalara kadar hassas şekilde ulaştırıyor.

Aslan, iş başında olduğu kabinde yükleri yönlendirirken yer ekipleriyle telsiz aracılığıyla sürekli iletişim kuruyor ve yüklerin doğru noktaya bırakılması için koordinasyonu sağlıyor. Çalışma ritmi sabah saat 08.00'de başlıyor; öğle molası yaklaşık bir saat sürüyor ve Aslan mesaisini akşam saatlerine kadar sürdürerek işi tamamlıyor.

mesleğe geliş hikâyesi:

Mesleğe ilgisi, daha önce Batman'da yaşarken evinin penceresinden kule vinç operatörlerini seyretmesiyle başladı. Aldığı 4 aylık eğitim sonrası kule vinç operatörü olan Aslan, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerindeki inşaat projelerinde görev aldı ve yüklenici firmayla birlikte geldiği Erzincan'da da aynı görevi sürdürüyor.

işin sorumluluğu ve saha gözlemleri:

Aslan, yükseklik korkusu olmadığını ve işini severek yaptığını vurguluyor. Kule vinç operatörlüğünün dikkat ile sorumluluk gerektirdiğini belirten operatörün metrelerce yükseklikteki kabinden yürüttüğü çalışma, inşaat alanında ilgi çekici görüntüler oluşturuyor ve projedeki ekip çalışmasının kilit parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

ERZİNCAN’DA YAPIMI SÜREN İNŞAATTA KULLANILAN 48 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ KULE VİNÇ, KADIN OPERATÖR NERGİS ASLAN TARAFINDAN KULLANILIYOR