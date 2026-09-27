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Erzincan’da Ağ Nene Tepesi'nin travertenleri doğa ve kültür turizmine aday

Ağ Nene Tepesi'ndeki mevsimsel mineral kaynaklar travertenler oluşturuyor; yöresel rivayet ve doğal ürünler bölgeyi turizme açıyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:38

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan’da Ağ Nene Tepesi'nin travertenleri doğa ve kültür turizmine aday

Erzincan’da Ağ Nene Tepesi'nde traverten oluşumu

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesindeki Ağ Nene Tepesi, yüzeye çıkan mineralce zengin suların zaman içinde bıraktığı beyazımsı tortularla dikkat çekiyor. İlçe merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki bu alanda oluşan travertenler, mevsimsel olarak ortaya çıkan kaynak sularının birikimi sonucu şekilleniyor.

kaynağın özellikleri:

Bölgedeki suyun içeriğinde kalsiyum, magnezyum ve demir gibi mineraller bulunuyor; bu mineraller suyun bıraktığı tabakalaşmalarla traverten oluşumlarına yol açıyor. Kaynaklar, yöre sakinlerinin aktardığına göre yılın belli döneminde, yaklaşık bir ay süreyle akıyor ve su 7 ayrı gözeden yeryüzüne çıkıyor. Her gözeden çıkan suyun tadının farklı olduğu belirtiliyor ve halk suyu içme ile çeşitli amaçlar için kullanıyor.

rivayet ve yerel yaşam:

Yörede anlatılan rivayete göre tepe, Otlukbeli Savaşı sırasında askerlere su taşıyan, yaralılara yardım eden ve düşman askerine su verirken şehit düştüğü söylenen 'Ağ Nene' veya 'Ak Kız' adlı kadınla ilişkilendiriliyor; anlatıda kadının kabrinin de bölgede bulunduğu ifade ediliyor. Bu söylenceler, alanın hem doğal hem de kültürel bir değer olarak algılanmasına katkı sağlıyor.

Bölgede yaşayanlardan 70 yaşındaki İzzet Ercan, suyun her yıl aynı dönemde aktığını, kaynakların bir ay civarı sürdüğünü ve suyun yedi ayrı gözeden çıktığını aktarıyor. Ercan, yörede sarı kantaron, mavi kantaron ve dağ kekiği gibi bitkilerin yoğun olduğunu ve bunlardan çeşitli doğal ürünler hazırladığını belirtiyor.

Doğal traverten oluşumları, mevsimsel su kaynağı ve halk arasında dolaşan tarihî rivayetlerin yarattığı atmosfer, Ağ Nene Tepesi'ni doğa ve kültür turizmi açısından potansiyel taşıyan bir nokta haline getiriyor. Bölgenin korunarak sürdürülebilir turizmle değerlendirilmesi, hem yerel ekonomiye katkı hem de doğal ve kültürel mirasın yaşatılması açısından önem arz ediyor.

ERZİNCAN’DA MEVSİMSEL SU KAYNAĞI DOĞAL TRAVERTEN OLUŞTURUYOR

ERZİNCAN’DA MEVSİMSEL SU KAYNAĞI DOĞAL TRAVERTEN OLUŞTURUYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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