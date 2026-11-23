yıkım alanı eğitim sahasına dönüştü

İnegöl Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan Ek Hizmet Binası, afetlere hazırlık amacıyla arama kurtarma tatbikatına açıldı. Tatbikat, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirildi ve Bursa ile ilçelerinden gelen 22 ekip ve 250 personel'in katılımıyla sahada uygulamalı eğitim fırsatı sundu.

Tatbikatın içeriği:

Yıkımı planlanan ve söküm çalışmaları devam eden bina, gerçekçi senaryolarla enkaz altında arama ve kurtarma tekniklerinin uygulanması için kullanıldı. Ekipler, afet senaryolarına karşı koordinasyon, arama yöntemleri ve kurtarma çalışmaları gibi pratik uygulamaları sahada test etti. Tatbikatın amacı, müdahale kapasitesini geliştirmek ve kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmek olarak açıklandı.

Başkanın değerlendirmesi:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tatbikat sırasında alanı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı. Başkan Taban, daha önce Yeniceköy Mahallesi ve Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı gibi yıkım sahalarında da benzer tatbikatlar yapıldığını hatırlattı ve bu uygulamaların iki yönlü fayda sağladığını vurguladı. Taban, kentsel dönüşümün yapıları yenilediğini, aynı zamanda yıkım sürecindeki yapıların afet hazırlıklarına katkı sunduğunu belirterek afetlere karşı hazırlığın hayati önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Taban, tatbikata katılan arama kurtarma ekiplerine ve görev alan personele teşekkür ederek, afetlere müdahalede görev yapan ekiplerin sürekli desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YIKIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANAN EK HİZMET BİNASI, BURSA VE İLÇELERİNDEN 22 EKİP İLE 250 PERSONELİN KATILDIĞI ARAMA KURTARMA TATBİKATINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.