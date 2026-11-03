Ameliyathane hemşireliği sertifika programı Muğla'da 12 kursiyerle sona erdi

Ameliyathane hemşireliği eğitimi tamamlandı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 12 kursiyerin katılımıyla tamamlandı.

eğitimin hedefleri:

Programın amacı ameliyathane hemşireliği alanında mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması olarak belirtildi.

kapanış töreni:

Kapanış törenine Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Gönül Korkmaz, hastane yönetim ekibi, kursiyerler ve eğitim ekibi katıldı. Tören sonunda kursiyerlerin eğitimlerini başarıyla tamamladıkları vurgulandı.

MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE DÜZENLENEN AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI, 12 KURSİYERİN KATILIMIYLA TAMAMLANDI.