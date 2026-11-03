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Sanayicinin maaş yükünü hafifleten eğitim modeli: yarı yarıya destekle mesleki kurslar başladı

GSO ve GSOMEM'in RE-SEED projesiyle kritik mesleki eğitimler başladı; mezunları işe alan firmalara brüt asgari ücretin %50'si hibe verilecek.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Sanayicinin maaş yükünü hafifleten eğitim modeli: yarı yarıya destekle mesleki kurslar başladı

GSO ve GSOMEM iş birliğiyle yeni mesleki eğitim dönemi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM) ortaklığıyla, sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik mesleki eğitim programları başlatıldı. Program, Avrupa Birliği ve Alman hükümetinin ortak finansmanı ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülen RE-SEED Projesi kapsamına alındı.

Eğitim alanları ve öncelikler:

Gaziantep sanayisinin acil ihtiyaçları esas alınarak açılan kurslarda yönetici asistanı, ambalaj ve paketleme elemanı, makina bakımcı ve kaynakçı gibi pozisyonlara yönelik eğitimler veriliyor. Eğitimler, üretim hatlarına doğrudan katkı sağlayacak becerilerin kazandırılmasına odaklanıyor ve uygulamalı eğitimlerle destekleniyor.

Mali destek modeli ve hedefleri:

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerleri istihdam eden firmalara sağlanan mali destektir. GSO yetkilileri, mezunları işe alan işletmelere proje süresi sonuna kadar personel başına brüt asgari ücretin yüzde 50'si oranında doğrudan nakdi hibe verileceğini belirtiyor. Bu uygulama ile hem nitelikli eleman temini hem de artan istihdam maliyetlerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Endüstriyel Gelişim Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, projenin amacını üretim hatlarına maliyetsiz nitelikli iş gücü kazandırmak olarak özetliyor ve Gaziantep sanayicisinin iki temel sorununu; nitelikli personel bulma ve artan istihdam maliyetlerini birlikte ele aldıklarını ifade ediyor.

Firmalara çağrı ve başvuru bilgileri:

RE-SEED Projesi kapsamında eğitimi tamamlayan personeli bünyesine katmak isteyen ve yüzde 50 maaş hibe desteğinden yararlanmak isteyen firmaların kontenjanlar dolmadan hareket etmeleri önem taşıyor. Başvurular ve detaylı bilgi için GSOMEM proje uzmanlarıyla 0342 503 01 10 numaralı telefondan iletişime geçilmesi gerektiği duyuruldu.

Proje, yalnızca mesleki beceri kazandırmakla kalmayıp, mezunların doğrudan üretim süreçlerine entegrasyonunu kolaylaştırmayı ve işletmelerin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Gaziantep sanayisinin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen bu eğitim seçkisi, hem iş arayan gençlerin hem de üretim yapan firmaların beklentilerine yanıt vermeyi hedefliyor.

BORA TEZEL

BORA TEZEL

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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