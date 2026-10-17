Erzincan'da dünya gıda günü: kadın üreticiler yerel lezzetleri öne çıkardı

Erzincan'da dünya gıda günü buluşması:

Dünya Gıda Günü dolayısıyla Erzincan'da Sılbıs Köyü Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ziyaret edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker kooperatif binasında Kooperatif Başkanı Tülay Baydaroğlu ve kadın üyelerle bir araya gelerek etkinlik kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Etkinlik, Yenilik Yap, Yarını Besle teması doğrultusunda gerçekleştirildi.

kadın üretimi ve yöresel lezzetler:

Kooperatifin üretim süreci ve yerel ürünlerin tanıtımına ilişkin bilgi alan Koçaker, kadın emeğinin daha fazla değerlendirilmesi ve kooperatif kapasitesinin artırılması için projeler hazırlandığını aktardı. Erzincan mutfağının aktarımında kadınların rolüne dikkat çekilerek, kete, kesme kadayıfı, sütlaç, kasefe tatlısı, lüle baklavası, babukko ve eşgiliye gibi yöresel lezzetlerin korunması ve tanıtılması gerektiği vurgulandı.

gelecek hedefleri ve yerel kalkınma:

Ziyarette, üretime ve yerel kalkınmaya katkı sunan kadınların çabalarının sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiği belirtildi. Kooperatifin geliştirilmesine yönelik eğitim, pazarlama ve ürün çeşitlendirme odaklı adımların atılacağı, böylece kültürel mirasın korunması ile birlikte kadınların ekonomik güçlenmesinin destekleneceği ifade edildi. Katılımcılar, ortak çalışmaların yerel ekonomiye ve gelecek nesillere aktarılacak değerlerin korunmasına önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

DÜNYA GIDA GÜNÜ ERZİNCAN’DA KADIN ÜRETİCİLERLE KUTLANDI