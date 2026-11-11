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Eşini beş yerinden bıçaklayan tutuklu cezaevinde rahatsızlanarak öldü

Aksaray'da eşini beş yerinden bıçaklayan Kasım Kılıç, yaklaşık iki ay sonra cezaevinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede öldü.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:08

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eşini beş yerinden bıçaklayan tutuklu cezaevinde rahatsızlanarak öldü

olayın özeti:

Aksaray'da 16 Eylül 2026 tarihinde Nakkaş Mahallesi'nde yaşanan olayda, Kasım Kılıç (55) ile eşi Kibar K. (44) arasında çıkan tartışma sırasında Kılıç'ın mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini karın ve sırtından olmak üzere 5 ayrı yerinden bıçakladığı bildirildi.

Olayda ağır yaralanan Kibar K., ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

saldırı ve tutuklama:

Saldırının ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

cezaevinde rahatsızlanma ve yaşamını yitirmesi:

Tutuklanmasının ardından geçen yaklaşık 2 ay süre içinde cezaevinde rahatsızlandığı öğrenilen Kılıç, cezaevi yetkililerince hastaneye sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Kılıç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ve süreçlerin ilgili birimlerce sürdüğü belirtildi.

AKSARAY’DA YAKLAŞIK 2 AY ÖNCE TARTIŞTIĞI EŞİNİ 5 AYRI YERİNDEN BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALAYAN KASIM...

AKSARAY’DA YAKLAŞIK 2 AY ÖNCE TARTIŞTIĞI EŞİNİ 5 AYRI YERİNDEN BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALAYAN KASIM KILIÇ CEZAEVİNDE RAHATSIZLANINCA KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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