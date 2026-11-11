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Konya'da kış lastiği denetimi: sürücülere son uyarı

Konya'da trafik ekipleri, 15 Kasım-15 Nisan 2027 arasındaki zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi ticari araçları durdurarak lastik ve diş derinliğini kontrol etti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konya'da kış lastiği denetimi: sürücülere son uyarı

Konya'da kış lastiği uygulamasına hazırlık denetimleri

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım'da başlayacak ve 15 Nisan 2027'ye kadar sürecek zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde kentin giriş ve çıkışlarında denetimlerini yoğunlaştırdı. Uygulama noktalarında özellikle kamyon, çekici, tanker, otobüs ve benzeri ticari taşıtlara odaklanıldı.

Denetimlerde ölçülen kriterler:

Polis ekipleri, durdurdukları araçlarda lastiklerin genel durumunu ve diş derinliğini tek tek kontrol etti. Mevzuata göre lastiklerin diş derinliği 4 milimetre ve üzeri olmalı; standartlara uygun olan araçlara yolculuklarına devam etme izni verildi.

Uygulamanın kapsamı ve ceza bilgisi:

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Gözde Kaplan, uygulamanın hem yol güvenliği hem de can kayıplarını azaltma amacı taşıdığını vurguladı ve şunları söyledi: "Araç durmuyor kayıyor ise sabah saatlerinde buzlanmış yolda fren yaptığınızda her şeyi lastikleri belirler. Şehirler arası yolcu ve eşya taşımacılığında zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım tarihinde başlıyor. Uygulama 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Bu kapsamda taşımacılıkta kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonetlerde kış lastiği kullanmak zorunlu. Kurala uymayanlara 2026 yılı için 6 bin lira trafik cezası uygulanacak. Hususi araçlarda genel bir zorunluluk olmamakla birlikte hava sıcaklığı 7 derece altına düştüğünde kış lastiği güvenliğiniz için çok önemli. Yola çıkmadan lastiklerinizi kontrol edin aracınızı kışa hazırlayın" dedi.

Mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/a maddesi uyarınca 6 bin lira para cezası kesileceği bildirildi. Kentin farklı noktalarında kurulan uygulama noktalarında sürücülere hem kontrol hem de bilgilendirme yapıldı.

Emniyet yetkilileri, karayolu güvenliğini artırmak için denetimlerin sürdürüleceğini; sürücülerden ise yola çıkmadan önce lastik basıncı, diş derinliği ve genel araç bakımını yaptırarak kış koşullarına hazırlanmalarını istedi.

KONYA’DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK OLAN ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ ARDINDAN POLİS...

KONYA’DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK OLAN ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ ARDINDAN POLİS EKİPLERİ, KENTİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU BULUNAN ARAÇLARI KONTROL EDEREK SÜRÜCÜLERE UYARIDA BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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