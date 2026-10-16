Dolar 49,4922 +0,05%
Euro 55,8495 +0,58%
Bist 12.070,17 0,00%
Altın Gram 6.691,04 +0,84%
EUR/USD 1,1270 +0,44%
Brent Petrol 105,80 -0,11%
--°

Erzincan'da fındık büyüklüğünde dolu kent yaşamını ve tarımı vurdu

Erzincan'da aniden bastıran fındık büyüklüğünde dolu kent merkezinde yaşamı aksattı; kırsal alanlarda ekili araziler ve meyve ağaçları için endişe var.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 07:56

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 08:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da fındık büyüklüğünde dolu kent yaşamını ve tarımı vurdu

Erzincan'da fındık büyüklüğünde dolu kent yaşamını ve tarımı vurdu

Erzincan'da akşam saatlerinde aniden bastıran fındık büyüklüğünde dolu, kent merkezinde günlük yaşamı sekteye uğrattı. Kısa süreli ancak yoğun yağan dolu, şehir içinde vatandaşlara zor anlar yaşattı; birçok kişi korunmak için iş merkezlerine, dükkânların saçak altlarına ve bina girişlerine sığındı.

Kent merkezinde etkiler:

Yağış sırasında hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmur ve dolu tanelerinin etkisini azaltmak için sokak aralarına ve kapalı alanlara yöneldi. Bazı kişiler yağışın azalmasını bekleyerek yollarına devam etmeye çalıştı; bu durum kısa süreli trafik ve yaya hareketliliğinde aksamalara neden oldu. Günlük yaşam geçici süreyle durdu veya yavaşladı.

Kırsal alanlarda tarımsal kaygılar:

Kırsal bölgelerde ise dolu tanelerinin ekili araziler ve meyve ağaçları üzerinde oluşturabileceği zarar endişe yarattı. Özellikle çiçeklenme ve ürün tutumu döneminde meydana gelen dolu, bitkisel üretim açısından hassas alanlarda olumsuz etki bırakabilir. Ancak tarımsal alanlardaki hasarın boyutuna ilişkin henüz net bir tespit yapılmadı.

Kısa süreli fakat etkili olan dolu yağışı, bölgede süregelen olumsuz hava koşullarının hem günlük hayatı hem de tarımsal faaliyetleri ne ölçüde etkileyeceğine dair kaygıları artırdı. Henüz kesin hasar raporu bulunmamakta ve değerlendirmeler önümüzdeki günlerde netleşecek.

ERZİNCAN’DA FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

ERZİNCAN’DA FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurum'da gece yağışı inşaat temelini çökertti; ana cadde tedbir amaçlı kapatıl...
images

Kardüz Yaylası'ndaki yağış rekoru Düzce'yi ülke üçüncüsü yaptı
images

Uşak'ta bilim, sanayi ve enerji odağında yeşil dönüşüm çalıştayı
images

Kartalkaya’da gece yağmuru kara döndü, pistler beyaza büründü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Patnos'ta miniklere sıcak kış: mont ve bot yardımı

Evladını Filo Jet faciasında kaybeden annenin adalet çağrısı: ahım sizi yakacak

Kardüz Yaylası'ndaki yağış rekoru Düzce'yi ülke üçüncüsü yaptı

Çalışan annelere destek: Çine’ye 80 çocuk kapasiteli anaokulu kuruluyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı