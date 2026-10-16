Erzincan'da fındık büyüklüğünde dolu kent yaşamını ve tarımı vurdu

Erzincan'da akşam saatlerinde aniden bastıran fındık büyüklüğünde dolu, kent merkezinde günlük yaşamı sekteye uğrattı. Kısa süreli ancak yoğun yağan dolu, şehir içinde vatandaşlara zor anlar yaşattı; birçok kişi korunmak için iş merkezlerine, dükkânların saçak altlarına ve bina girişlerine sığındı.

Kent merkezinde etkiler:

Yağış sırasında hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmur ve dolu tanelerinin etkisini azaltmak için sokak aralarına ve kapalı alanlara yöneldi. Bazı kişiler yağışın azalmasını bekleyerek yollarına devam etmeye çalıştı; bu durum kısa süreli trafik ve yaya hareketliliğinde aksamalara neden oldu. Günlük yaşam geçici süreyle durdu veya yavaşladı.

Kırsal alanlarda tarımsal kaygılar:

Kırsal bölgelerde ise dolu tanelerinin ekili araziler ve meyve ağaçları üzerinde oluşturabileceği zarar endişe yarattı. Özellikle çiçeklenme ve ürün tutumu döneminde meydana gelen dolu, bitkisel üretim açısından hassas alanlarda olumsuz etki bırakabilir. Ancak tarımsal alanlardaki hasarın boyutuna ilişkin henüz net bir tespit yapılmadı.

Kısa süreli fakat etkili olan dolu yağışı, bölgede süregelen olumsuz hava koşullarının hem günlük hayatı hem de tarımsal faaliyetleri ne ölçüde etkileyeceğine dair kaygıları artırdı. Henüz kesin hasar raporu bulunmamakta ve değerlendirmeler önümüzdeki günlerde netleşecek.

ERZİNCAN’DA FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI