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Erzincan'da gece saatlerinde eve silahla saldırı: şüpheli kısa sürede yakalandı

Erzincan Munzur Mahallesi'nde gece saatlerinde bir araç eve gelerek silahla ateş açtı, cam kırıldı; polis 2 boş 2 dolu kovan buldu, şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 07:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan'da gece saatlerinde eve silahla saldırı: şüpheli kısa sürede yakalandı

Olayın ayrıntıları:

Alınan bilgiye göre, Erzincan'ın Munzur Mahallesinde gece saatlerinde bir eve silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayda, şüpheli bir kişinin araçla gelerek evin önünde silahla ateş açtığı belirtildi. Açılan ateş sonucu kurşunlardan biri evin camını kırarak içeri girdi, bir diğeri ise duvara isabet etti.

Polisin incelemesi ve deliller:

Silah seslerinin duyulmasının ardından bölgeye ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede 2 boş ve 2 dolu kovan bulundu.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; ekipler, olayın sebeplerini ve delilleri değerlendirerek adli işlemleri sürdürüyor.

ERZİNCAN’IN MUNZUR MAHALLESİ’NDE BİR EVE SİLAHLA ATEŞ EDİLMESİ SONUCU MADDİ HASAR OLUŞTU, OLAYLA...

ERZİNCAN’IN MUNZUR MAHALLESİ’NDE BİR EVE SİLAHLA ATEŞ EDİLMESİ SONUCU MADDİ HASAR OLUŞTU, OLAYLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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