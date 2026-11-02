Erzincan'da gençlere ve askeri personele yönelik uyuşturucu farkındalığı programı

Erzincan'da uyuşturucuyla mücadelede bilgilendirme çalışması

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim programı kapsamında, 1.070 kişiye yönelik bilgilendirme yapıldı. Çalışma, gençleri ve askeri personel ile ailelerini hedefleyerek önleyici yaklaşımları ve başvuru yollarını gündeme taşıdı.

katılımcılar ve uygulanan programlar:

Programda öne çıkan iki inisiyatif; Narkorehber Gençlik Modülü ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi oldu. Eğitimler kapsamında 990 üniversite öğrencisi ile 80 askeri personel ve ailelerine yönelik oturumlar düzenlendi. Etkinlikler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik-Mimarlık ve Tıp fakülteleri ile 3. Ordu Komutanlığı iş birliğinde gerçekleştirildi.

eğitim içeriği ve hedeflenen sonuçlar:

Eğitimlerde katılımcılara önleyici ve koruyucu tedbirler, kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim, suç bildirim usulleri ve UYUMA Projesi hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca proje tanıtım broşürleri dağıtılarak bilginin yaygınlaştırılması amaçlandı.

Yapılan çalışmaların temel hedefi, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak, vatandaşları bilinçlendirerek mücadeleye aktif katılımlarını teşvik etmektir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bu tür bilgilendirme faaliyetleri, hem gençlerin hem de askeri çevrelerin korunmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE FARKINDALIK ÇALIŞMASI