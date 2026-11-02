Dolar 49,9585 +0,06%
Euro 56,1061 +0,69%
Bist 10.925,80 +1,54%
Altın Gram 6.300,33 +0,61%
EUR/USD 1,1230 +0,57%
Brent Petrol 108,75 -4,13%
--°

Erzincan'da gençlere ve askeri personele yönelik uyuşturucu farkındalığı programı

Erzincan'da Narkorehber Gençlik Modülü ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 1.070 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzincan'da gençlere ve askeri personele yönelik uyuşturucu farkındalığı programı

Erzincan'da uyuşturucuyla mücadelede bilgilendirme çalışması

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim programı kapsamında, 1.070 kişiye yönelik bilgilendirme yapıldı. Çalışma, gençleri ve askeri personel ile ailelerini hedefleyerek önleyici yaklaşımları ve başvuru yollarını gündeme taşıdı.

katılımcılar ve uygulanan programlar:

Programda öne çıkan iki inisiyatif; Narkorehber Gençlik Modülü ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi oldu. Eğitimler kapsamında 990 üniversite öğrencisi ile 80 askeri personel ve ailelerine yönelik oturumlar düzenlendi. Etkinlikler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik-Mimarlık ve Tıp fakülteleri ile 3. Ordu Komutanlığı iş birliğinde gerçekleştirildi.

eğitim içeriği ve hedeflenen sonuçlar:

Eğitimlerde katılımcılara önleyici ve koruyucu tedbirler, kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim, suç bildirim usulleri ve UYUMA Projesi hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca proje tanıtım broşürleri dağıtılarak bilginin yaygınlaştırılması amaçlandı.

Yapılan çalışmaların temel hedefi, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak, vatandaşları bilinçlendirerek mücadeleye aktif katılımlarını teşvik etmektir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bu tür bilgilendirme faaliyetleri, hem gençlerin hem de askeri çevrelerin korunmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE FARKINDALIK ÇALIŞMASI

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Küçükçekmece'de metrobüs motorunda çıkan yangın seferleri aksattı
images

Genç kızın cansız bedeni Kandil Baraj Gölü'nde bulundu
images

Çifte can kaybı davasında azmettirici eş iddiası öne çıktı
images

Kırklareli'nde alevler çiftliği vurdu: 210 buzağı telef oldu, soruşturma sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova il statüsü için hazırlanan yol haritasında öne çıktı

Küçükçekmece'de metrobüs motorunda çıkan yangın seferleri aksattı

Genç kızın cansız bedeni Kandil Baraj Gölü'nde bulundu

Çerçioğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti: anneye el öpüp Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdimi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı