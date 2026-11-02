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Erzincan'da kasım oturumu: meclis kararları il gelişimine odaklandı

Erzincan İl Genel Meclisi, Mehmet Cavit Şireci başkanlığında kasım ayı olağan toplantısını yaparak gündem maddelerini görüşüp karara bağladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Erzincan'da kasım oturumu: meclis kararları il gelişimine odaklandı

Erzincan il genel meclisi kasım ayı toplantısı

Erzincan İl Genel Meclisinin kasım ayı olağan toplantısı, Mehmet Cavit Şireci başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Genel Meclisi üyelerinin katılımı sağlandı ve gündemdeki maddeler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Gündem ve alınan kararlar:

Toplantıda yer alan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Alınan kararların, il genelindeki proje ve hizmetlerin yürütülmesine katkı sağlaması hedeflendi. Meclis çalışmaları sırasında öneri ve değerlendirmeler kayda geçti.

Başkanın değerlendirmesi:

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Başkan Şireci'nin sözlerine yer verildi: "Kasım ayı olağan İl Genel Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda alınan kararların Erzincan’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." Bu ifadeler toplantıda varılan mutabakatın ve kararların il yararına olmasını dilediğini ortaya koydu.

Meclis oturumunun tamamlanmasının ardından kararların uygulanması ve sonuçlarının takip edilmesi sürecinin devam edeceği belirtildi. Üyeler, alınan kararların Erzincan’ın gelişimine katkı sağlaması ümidiyle çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

ERZİNCAN İL GENEL MECLİSİNİN KASIM AYI OLAĞAN TOPLANTISI MEHMET CAVİT ŞİRECİ BAŞKANLIĞINDA...

ERZİNCAN İL GENEL MECLİSİNİN KASIM AYI OLAĞAN TOPLANTISI MEHMET CAVİT ŞİRECİ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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