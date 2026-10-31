Erzincan'da üniversiteli gönüllüler köy okuluna neşe taşıdı

etkinlikte neler yapıldı:

Erzincan'da üniversiteli gönüllüler, köy okulunda eğitim gören öğrencilere yönelik düzenledikleri etkinlikle renkli bir gün geçirdi. Organizasyonu gerçekleştiren gençler, palyaço gösterileri ve çeşitli oyunlar eşliğinde okul bahçesinde neşeli anlar oluşturdu.

Etkinliğe katılan öğrenciler, gönüllülerle oyunlara katılarak hem eğlendi hem de sosyalleşti. Gönüllüler, kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri dağıtarak çocukların yüzlerinde tebessüm bırakmayı başardı.

gönüllülük ve toplum etkisi:

Organizasyonu gerçekleştirenler, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Terzi Baba Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileriydi. Sosyal sorumluluk bilinciyle yapılan ziyaret, köy okulundaki çocuklarla kurulan bağın güçlenmesine katkı sağladı.

Etkinlik boyunca oluşan renkli görüntüler ve paylaşılan anlar, hem öğrenciler hem de gönüllüler için unutulmaz oldu. Ziyaret, dayanışma ve paylaşma ruhuyla tamamlandı ve çocukların mutluluğuna ortak olunmasının ardından sonlandırıldı.

ERZİNCAN'DA ÜNİVERSİTELİ GÖNÜLLÜLER KÖY OKULUNDAKİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ