Üzümlü'nün manzaraları karelerde hayat buldu

Üzümlü'den manzaralar sergisi açıldı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Üzümlü'den Manzaralar' adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Sergide öne çıkanlar:

Üzümlü Gençlik Merkezi tarafından ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler, düzenlenen programda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, ilçenin farklı noktalarında çekilen fotoğraflarda Üzümlü'nün doğal peyzajları ve kültürel zenginlikleri objektiflere yansıdı.

Ödül töreni ve ikramlar:

Serginin açılışının ardından fotoğraf yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödüller takdim edildi. Etkinlikte, fotoğraf sanatı aracılığıyla ilçenin tanıtımına katkı sağlanmasının ve gençlerin sanatsal çalışmalarının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi. Program kapsamında Üzümlü'nün yöresel lezzetleri katılımcılara ikram edildi.

ERZİNCAN'IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA "ÜZÜMLÜ'DEN MANZARALAR" FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI