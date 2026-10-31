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Restoran bahçesinde beliren yavru ayı suya atlayıp kaçtı

Erzincan Çağlayan'da bir restoran bahçesine giren yavru ayı, insanları görünce suya atlayıp yüzerek kaçtı; olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 06:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Restoran bahçesinde beliren yavru ayı suya atlayıp kaçtı

yavru ayının restoran bahçesine girişi:

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde sabah saatlerinde bir restoranın bahçesine giren yavru ayı, işletme çalışanlarını şaşırttı. Restoranı açmak üzere gelen personel, bahçede dolaşan ayıyla karşılaşınca kısa süreli panik yaşandı.

çalışanların tepkisi ve ayının kaçışı:

İnsanları görünce korkan yavru ayı, bahçeden uzaklaşmak yerine yakındaki bir su kanalına yöneldi. Ayı, burada suya atlayıp yüzerek karşı kıyıya geçti ve ardından dağlık alana doğru kaçarak gözden kayboldu. Olay sırasında kimseye zarar gelmediği bildirildi.

görüntüler ve kayıt altına alınması:

Yavru ayının restoranda dolaştığı ve su kanalından yüzerek karşıya geçtiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtlarda ayının insanlardan kaçınma davranışı ve suya girip uzaklaşması net şekilde görülüyor; görüntüler olayın tanığı olan çalışanlar tarafından paylaşıldı.

ERZİNCAN&#039;IN ÇAĞLAYAN BELDESİNDE BİR RESTORANIN İÇERİSİNE GİREN YAVRU AYI, ÇALIŞANLARI...

ERZİNCAN'IN ÇAĞLAYAN BELDESİNDE BİR RESTORANIN İÇERİSİNE GİREN YAVRU AYI, ÇALIŞANLARI ŞAŞIRTTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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