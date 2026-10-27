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Nazilli hayvan pazarında belgessiz hayvanlara sıfır tolerans

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nazilli canlı hayvan pazarında sağlık, kulak küpe ve sevk belgelerini denetledi; belgessiz hayvanların girişi yasaklandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Nazilli hayvan pazarında belgessiz hayvanlara sıfır tolerans

Denetimlerde hangi kontroller yapıldı:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Nazilli Canlı Hayvan Pazarı'nda pazarın açıldığı saatlerden itibaren denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde hayvanların sağlık durumu, kayıtlı olduklarını gösteren kulak küpeleri ve sevk belgeleri tek tek incelendi. Ekipler, hayvanların genel görünümünü, hareketlerini ve taşıma belgelerinin mevzuata uygunluğunu değerlendirdi.

Mevzuata aykırı uygulamalara izin verilmedi:

Denetimler sonucunda küpesiz, belgesiz ve mevzuata aykırı şekilde getirilen hayvanların pazara girişine izin verilmedi. Bu tür tespitlerde, hayvanların sahipleri veya sorumluları hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi. Uygulamaların amacı, hasta hayvanların piyasaya karışmasını engellemek ve olası salgın risklerini azaltmaktır.

Hedefler ve denetimlerin sürdürülebilirliği:

Yetkililer, denetimlerin temel hedefini hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, üreticilerin emeğinin korunması ve hayvan ticaretinin güvenli bir şekilde yürütülmesi olarak tanımladı. Ayrıca il genelindeki diğer canlı hayvan pazarlarında da benzer kontrollerin düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Sorumluların hem hayvan sağlığı hem de tüketici güvenliği açısından kurallara uyulmasını sağlamak için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDEKİ CANLI HAYVAN PAZARINDA YAPILAN DENETİMLERDE HAYVANLARIN SAĞLIK...

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDEKİ CANLI HAYVAN PAZARINDA YAPILAN DENETİMLERDE HAYVANLARIN SAĞLIK DURUMLARI, KULAK KÜPELERİ VE SEVK BELGELERİ KONTROL EDİLİRKEN, KURALLARA AYKIRI HAYVANLARIN PAZARA GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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