Olur’da kırmızı listede yer alan vaşak doğal ortamında görüntülendi

Erzurum'da koruma altındaki vaşak kaydedildi

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan ve nesli koruma altında bulunan vaşak (Lynx lynx), Erzurum’un Olur ilçesindeki kayalık ve yoğun ormanlık alanda ekipler tarafından görüntülendi. Hayvanın kaydedilmesi, bölgedeki yaban hayatı varlığının saha çalışmalarıyla izlenmesine yönelik önemli bir gözlem olarak değerlendirildi.

saha çalışmasında tespit:

Erzurum Doğa Koruma ve Millî Parklar Oltu Şefliği ekipleri, yaban hayatı ve biyoçeşitlilik denetimleri kapsamında yürüttükleri saha çalışmasında bölgedeki kayalık yapıda hareket eden bir vaşağı fark etti. Ekiplerin kayıt altına aldığı vaşak, bir süre doğal ortamında avlandı ve çevreyi gözlemledikten sonra bölgeden ayrıldı.

koruma ve denetimlere devam:

Yetkililer, gözlem ve kayıtların doğal yaşamın izlenmesi açısından önemine vurgu yaparak, bölgedeki yaban hayatı popülasyonunun korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Oltu Şefliği'nin çalışmaları, türün yaşam alanlarının korunmasına yönelik izleme faaliyeti kapsamında devam edecek.

NESLİ KORUMA ALTINDA BULUNAN VAŞAK, ERZURUM'UN OLUR İLÇESİNDE KAYALIK VE ORMANLIK ALANDA GÖRÜNTÜLENDİ.