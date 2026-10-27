Dolar 49,7821 +0,02%
Euro 55,6346 -0,04%
Bist 11.138,84 -0,12%
Altın Gram 6.423,89 -0,61%
EUR/USD 1,1162 -0,16%
Brent Petrol 111,04 +0,27%
--°

Olur’da kırmızı listede yer alan vaşak doğal ortamında görüntülendi

IUCN Kırmızı Listesi'nde yer alan vaşak (Lynx lynx), Erzurum'un Olur ilçesindeki kayalık ve sık ormanlık alanda ekiplerce görüntülendi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:17

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 09:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Olur’da kırmızı listede yer alan vaşak doğal ortamında görüntülendi

Erzurum'da koruma altındaki vaşak kaydedildi

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan ve nesli koruma altında bulunan vaşak (Lynx lynx), Erzurum’un Olur ilçesindeki kayalık ve yoğun ormanlık alanda ekipler tarafından görüntülendi. Hayvanın kaydedilmesi, bölgedeki yaban hayatı varlığının saha çalışmalarıyla izlenmesine yönelik önemli bir gözlem olarak değerlendirildi.

saha çalışmasında tespit:

Erzurum Doğa Koruma ve Millî Parklar Oltu Şefliği ekipleri, yaban hayatı ve biyoçeşitlilik denetimleri kapsamında yürüttükleri saha çalışmasında bölgedeki kayalık yapıda hareket eden bir vaşağı fark etti. Ekiplerin kayıt altına aldığı vaşak, bir süre doğal ortamında avlandı ve çevreyi gözlemledikten sonra bölgeden ayrıldı.

koruma ve denetimlere devam:

Yetkililer, gözlem ve kayıtların doğal yaşamın izlenmesi açısından önemine vurgu yaparak, bölgedeki yaban hayatı popülasyonunun korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Oltu Şefliği'nin çalışmaları, türün yaşam alanlarının korunmasına yönelik izleme faaliyeti kapsamında devam edecek.

NESLİ KORUMA ALTINDA BULUNAN VAŞAK, ERZURUM&#039;UN OLUR İLÇESİNDE KAYALIK VE ORMANLIK ALANDA...

NESLİ KORUMA ALTINDA BULUNAN VAŞAK, ERZURUM'UN OLUR İLÇESİNDE KAYALIK VE ORMANLIK ALANDA GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbul Boğazı üzerinde yağmur bulutları yoğunlaştı
images

Kamera kayıtları suçu belgeledi: Çay Mahallesi'nde çevre kirliliğine ceza geldi
images

Düzce'de köylerin su altyapısı yerinde masaya yatırıldı
images

İtfaiye Meydanı'nda yıkımın gölgesinde kalan esnaf çözüm bekliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Knesset için kritik gün: Netanyahu ve Eisenkot arasında başa baş yarış

Elazığ’da sağ kalçada yaygın venöz malformasyona köpüklü skleroterapi uygulandı

Mersin'de depo baskını: 100 kg sentetik ecza ham maddesi ve 1 ton 100 kilogram katkı ele geçirildi

Liseden hakemliğe: 17 yaşındaki Melek Öztürk akademik yayıncılığa adım attı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kaz dağları'nda konukçu bitkiden beslenen yeni böcek türü keşfedildi

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu