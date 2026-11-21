rektör kuyrukluyıldız’ın hastane ziyareti:

Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rektörü olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Ziyarette hastanenin başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş da kendisine eşlik etti.

hasta ve yakınlarının durumu hakkında bilgi alındı:

Kuyrukluyıldız, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Sancak, Erzincan Valiliği Koruma Amiri Nadir Özer ve Ajans Erzincan Haber Müdürü Semih Peker başta olmak üzere tedavi görenlerin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı ve ilgili birimlerle görüştü.

sağlık çalışanlarına teşekkür ve iyi dilekler:

Ziyaret sırasında hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Kuyrukluyıldız, hastaların en kısa sürede sağlıklarına kavuşması temennisinde bulundu. Ayrıca hastanenin sunduğu sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı ve tedavi süreçlerinde görev yapan hekimler ile sağlık çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

REKTÖR KUYRUKLUYILDIZ’DAN HASTALARA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ